Le réalisateur de Deadpool & Wolverine explique le titre du film

D’après le réalisateur Shawn Levy, Deadpool & Wolverine est un projet bien à part, qui ne peut être vraiment considéré comme un Deadpool 3.

Longtemps considéré comme la suite de Deadpool 2, Deadpool & Wolverine pourrait en fait être un film bien différent de celui attendu par les fans de Marvel. C’est en tout cas ce que laisse penser son réalisateur Shawn Levy, qui insiste sur l’idée qu’il ne s’agira pas d’un Deadpool 3, expliquant ainsi son changement de titre.

Des mots du cinéaste, les spectateurs doivent s’attendre à découvrir un projet totalement indépendant. Et les premiers détails du scénario semblent appuyer ses propos : on le sait, l’anti-héros à la grande gueule va aller rajouter son grain de sel au multivers de Marvel, mais il ne le fera pas seul. Car le mercenaire va voir son rêve devenir réalité, et faire équipe avec son idole Wolverine.

C’est lors du CinemaCon, salon professionnel se tenant à Las Vegas, que Shawn Levy s’est exprimé sur son prochain film (dans des propos rapportée par ScreenRant) : “Pour ce qui est de la création de l’histoire de Deadpool & Wolverine, j’avais chaque jour le sentiment d’être vraiment privilégié, parce qu’on parle de deux grandes stars reprenant leur rôle iconique.”

“J’y ai aussi trouvé une opportunité. C’est le troisième film Deadpool, mais pas Deadpool 3. C’est un film distinct, très axé sur Deadpool et Wolverine. Et ça n’essaiera pas de copier quoi que ce soit des deux premiers films. Ils étaient géniaux, mais il y aura deux têtes d’affiche pour le nouveau.“

Deadpool (alias Wade Wilson) a toujours été un cas à part, y compris dans ses propres films. Incapable de rentrer dans le moule du justicier pétri de valeurs morales, il est rejeté par les autres super-héros tels que les X-Men. Mais dans le prochain opus au cinéma, le mercenaire impertinent partagera l’écran avec le Wolverine de Hugh Jackman.

Et pour l’occasion, pas question de présenter le mutant immortel comme un simple invité de marque : les deux héros seront tous deux les personnages principaux de l’œuvre, et c’est ensemble qu’ils entreront officiellement dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Deadpool & Wolverine viendra crever l’écran – et le quatrième mur – le 24 juillet 2024.