Loki saison 2 : l’émergence d’un nouveau Dieu des Histoires dans le final ?

Le final de la saison 2 de Loki apporte un vrai sentiment de conclusion pour le Dieu de la Malice dans le Marvel Cinematic Universe. Mais la fin laisse-t-elle le héros devenir le nouveau Dieu des Histoires du MCU ?

Loki a conclu sa deuxième saison de manière glorieuse et émotionnelle. Après avoir appris à contrôler ses capacités d’errances temporelles, le final a vu le héros faire des sauts dans le temps. Parfois même pendant des siècles, parce qu’il fallait au moins ça pour comprendre comment fonctionnait réellement le TVA et ainsi le sauver. Et alors qu’il pense enfin avoir trouvé la solution, le Coeur Temporel explose malgré tout, incapable de supporter une infinité de chronologies.

Et pourtant, l’anti-héros découvre sa glorieuse destinée à la fin du sixième et dernier épisode de la saison 2. Et ce nouvel objectif nécessite un sacrifice immense. Alors, Loki est-il devenu notre nouveau Dieu des Histoires ?

Attention : spoilers droit devant !

Loki est-il le Dieu des Histoires du MCU après la saison 2 ?

Oui, Loki a clairement changé de costume pour revêtir celui du Dieu des Histoires dans le Marvel Cinematic Universe. Adieu la malice, bonjour le trône et tous les sacrifices qu’il sous-entend.

Après avoir échoué à adapter le Coeur temporel pour intégrer toutes les chronologies qui se dupliquent à l’infini, Loki se voit proposer deux options par Celui qui demeure : il peut tuer Sylvie avant qu’elle ne tue le chef du TVA, empêchant ainsi le chaos de la saison 2 et sauvant l’Éternel flux temporel et ses branches existantes… ou il peut détruire la trame du temps et libérer chaque timeline, ce qui mènera inévitablement le monde vers une guerre du multivers.

Mais c’est sans compter sur l’esprit d’initiative du dieu d’Asgard, qui choisit une troisième option, plus adaptée à son caractère : tout casser, pour réparer à sa façon. Alors que les différentes branches se meurent, Loki rassemble les branches qu’il fait revenir à la vie, et s’installe dans son nouveau trône. Il devient alors le cœur du nouvel arbre du multivers du MCU, Yggdrasil.

“Cette transition du Loki dieu de la malice au Loki dieu des histoires M’A CHOQUÉ JE SUIS SÉRIEUX“

Cela survient après ce qu’il croyait être sa dernière conversation avec Sylvie, qui le supplie de donner aux gens une chance de survivre à ce qui va arriver. Lorsqu’il revient au TVA, il descend sur la passerelle avant que Victor Timely ne s’équipe. Il déclare alors à Sylvie et Mobius avoir compris ce qu’il voulait être : un dieu adapté à ses amis, mais aussi au reste du multivers.

Les radiations temporelles auront raison de ses vêtements, mais pas de Loki, qui fera apparaître une toute nouvelle tenue – pourvue des légendaires cornes. Comme un dépouillement de ses actes passés, le personnage abandonne ses costumes adorés pour revêtir l’habit d’un nouveau dieu.

“Loki trouvant enfin sa “Glorieuse Destinée” en devenant le dieu des histoires et en sauvant tout le monde. Une scène phénoménale, brillante et magnifique à regarder, C’EST DU CINÉMA que Tom Hiddleston nous a OFFERT.“

Explication du Dieu des Histoires dans les comics Marvel

Dans les comics Marvel, plus précisément dans l’arc Agent d’Asgard, Loki souhaite se racheter pour son passé et réécrire sa propre légende. Certains croient que son destin en tant que méchant est inévitable dans le canon, mais il veut défier les probabilités et changer sa destinée.

Ainsi, en obtenant la capacité de voyager à travers le temps et différents univers, ou encore d’arrêter le temps (comme vu dans la conversation de Loki avec Celui qui demeure), il est devenu le maître non seulement de sa propre histoire, mais aussi de celle des autres.

Comme l’a théorisé un utilisateur de Reddit, “le Loki dieu des histoires des comics est très mystique de nature. Il brise le quatrième mur, parle à Ceux Qui Sont Assis Dans l’Ombre, réécrit son propre futur, réécrit très facilement le multivers, et est même capable d’arrêter le Ragnarok.“

L’internaute continue même : “La version comique du dieu des histoires est un peu trop mystique pour le monde de science-fiction de la série Loki et trop surpuissant pour le MCU au sens plus large. Je pense que la version MCU du dieu des histoires voyagera dans le temps à volonté pour affecter et changer directement les événements du passé, du présent et du futur. Cela le rendra extrêmement puissant et utile contre les menaces multiverselles, mais pas surpuissant au point de ne pas pouvoir être utilisé par des scénaristes.“

Si la série Loki est bien finie avec cet ultime épisode de la saison 2, il ne faut pas oublier que le MCU n’en a pas fini avec les voyages à travers le Multivers, dont la saga devrait s’arrêter avec deux films Avengers : Kang Dynasty et Secret Wars.

