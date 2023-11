La saison 2 d’Arcane confirme sa fenêtre de sortie dans un teaser inquiétant

Après plusieurs années, la suite de la série Arcane donne de ses nouvelles dans un teaser sombre, confirmant la fenêtre de sortie pour la saison 2 aux côtés de son personnage phare, Jinx.

2021 marquait un tournant du côté des adaptations de jeux vidéo sur nos écrans : Arcane, inspiré du célèbre League of Legends, avait littéralement balayé d’un revers phénoménal tous les doutes sur la possibilité de créer quelque chose de bon à partir du média vidéoludique.

Une animation aussi folle que ses personnages, une histoire solidement ficelée, des scènes d’action efficaces et une maîtrise parfaite de la narration, qu’elle passe par l’image ou les dialogues : voilà quelques arguments pour vanter les mérites de la série Arcane. Et on pourrait en ressortir encore beaucoup.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le petit plus : même si vous n’êtes pas un joueur de League of Legends des studios Riot Games, rien ne vous empêche de tout comprendre à l’univers présenté dans le bébé du studio d’animation (français !) Fortiche Production. Un studio qui porte bien son nom, car l’engouement des fans, gamers comme spectateurs, a ouvert en grand la porte pour une saison 2 sur Netflix. Et il semblerait que la patience des adorateurs des héros ait payé : ladite saison 2 d’Arcane a enfin dévoilé une fenêtre de sortie plus précise dans un teaser inquiétant.

Une fenêtre de sortie plus précise pour la saison 2 d’Arcane sur Netflix

C’est sur le compte Twitter/X officiel que le teaser a été publié. On y voit Jinx de dos, avançant sur le pont reliant les deux univers en compétition dans la saison 1 : grosso modo, les parias de la ville basse de Zaun, contre les nantis de l’utopie idyllique de Piltover.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Des débris enflammés retombent sur son chemin, rappels de la dernière scène tragique de la saison précédente, dans laquelle elle réduisait à néant tous les efforts pour une paix entre les deux mondes en annihilant le conseil de Piltover. Vient alors l’annonce tant attendue : la saison 2 d’Arcane sortira en novembre 2024.

Pourquoi une attente aussi longue ?

Dans une interview pour Bilibili publiée sur Reddit, l’ancien PDG des studios Riot Games, Nicolo Laurent, expliquait que l’attente était méritée : “La saison 2 n’est pas encore prête et il y a deux raisons à cela. La première, c’est que nous voulons de la qualité. Nous ne voulons tout simplement pas nous précipiter.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nicolo Laurent a continué, expliquant la seconde raison : “Honnêtement, nous ne savions pas si la saison 1 allait être un succès. […] Si j’avais su, nous aurions pu commencer la saison 2 bien plus tôt. Mais nous l’ignorions, donc nous avons un peu attendu. Maintenant, nous en payons le prix. Donc, malheureusement, ce ne sera pas pour cette année.“

Rendez-vous donc en novembre 2024 pour assister à la suite des aventures de Jinx, Vi et compagnie dans la saison 2 d’Arcane sur Netflix !