FIFA 23 : comment obtenir 20% de réduction sur votre pré-commande

EA SPORTS sortira FIFA 23 à l’automne 2022. Nous vous expliquons ici comment précommander FIFA 23, comment obtenir une remise de 20 % sur votre achat et les prix prévus pour chaque édition.

Les fans de football du monde entier attendent d’Electronic Arts qu’il tienne sa promesse de proposer le meilleur jeu FIFA à ce jour.

Il s’agira de la dernière année de la franchise, les développeurs faisant la transition vers EA SPORTS FC, son nouveau nom. De nombreux changements sont attendus pour Ultimate Team, le mode Carrière, Pro Clubs, et bien plus.

Si vous cherchez à vous procurer votre exemplaire rapidement, et avec une réduction, vous êtes au bon endroit. Voici tout ce que nous savons (et attendons) concernant les précommandes.

Comment précommander FIFA 23

Les précommandes devraient être lancées pour FIFA 23 après l’EA Play, une conférence en direct qui devrait avoir lieu en juillet 2022.

Pour commander le jeu, les joueurs PlayStation peuvent accéder aux précommandes via le PlayStation store, tandis que les joueurs Xbox et PC peuvent le trouver sur le Microsoft store. Il s’agira d’éditions numériques et non de copies physiques.

Réductions de 10 à 20%

Si vous envisagez déjà une copie de FIFA 23 pour votre console actuelle, vous feriez bien de profiter de la réduction de 20%.

Chargez FIFA 22 sur votre console ou PC. Faites défiler le menu principal et dirigez-vous vers le côté droit de l’écran. À partir de là, sélectionnez “Précommander FIFA 23”. Une fois terminé, vous serez redirigé vers la boutique en ligne, ce qui dépendra de la plateforme sur laquelle vous jouez. Passez votre précommande avec la réduction, et c’est parti !

Dans le cadre de cette offre, les joueurs ne possédant pas EA Play n’obtiendrons que 10% de réduction, cependant chaque euro compte en particulier quand certaines éditions atteignent presque 100€.

Prix de FIFA 23 : Édition standard et édition ultime

Voici les prix estimés pour les éditions Standard et Ultime de FIFA 23, basés sur les versions précédentes.

FIFA 23 Standard (à confirmer) : 59,99 €

FIFA 23 Edition Ultime (à confirmer) : 99,99 €.

Ces prix ne sont que des conjectures et peuvent être sujets à de grosses variations.