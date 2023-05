FaZe Clan perdrait six chiffres par mois à cause de l’esport

Dans une série de publications sur sa story Instagram visant FaZe Clan, Nordan ‘Rain’ Shat a affirmé que l’organisation perd des centaines de milliers de dollars dans l’esport chaque mois.

Le pilier de FaZe Clan, Rain, mène actuellement une bataille publique continue avec les hauts dirigeants de l’organisation. Il a fait connaître ses opinions sur la direction de l’entreprise désormais cotée en bourse et a même menacé de partir si ceux qui sont en charge ne congédiaient pas Sebastian ‘Cbass’ Diamond, l’un des membres fondateurs de FaZe et son directeur des réseaux sociaux.

Le 21 mai, Rain a de nouveau attaqué FaZe sur sa story Instagram. Et cette fois-ci, il a accusé l’entreprise d’avoir recruté le célèbre streamer Nick ‘NICKMERCS’ Kolcheff afin de “limiter les dégâts” pendant son combat juridique avec l’ancien membre Turner ‘Tfue’ Tenney, tout en prétendant que l’organisation perd des centaines de milliers de dollars dans l’esport chaque mois.

Rain affirme que FaZe perd six chiffres par mois dans l’esport

Dans sa story Instagram, Rain a écrit que FaZe perd actuellement 700 000 dollars par mois dans l’esport et a déclaré que l’homme qui prend “ces décisions terribles” est son président. Le président actuel de FaZe Clan est Zach Katz, dont le passé est dans l’industrie de la musique. Il a rejoint l’organisation en 2022.

Dans les résultats financiers du quatrième trimestre 2022 de l’entreprise, FaZe a réalisé un chiffre d’affaires de 70 millions de dollars, mais a clôturé sa première année financière en tant que société cotée en bourse avec une perte de 53,2 millions de dollars. Les dépôts de l’entreprise auprès de la SEC ne précisent pas combien de ces pertes proviennent des dépenses en esport. Cependant, l’entreprise a de nombreuses équipes sous son aile qui exigeraient beaucoup d’argent pour fonctionner.

FaZe a des équipes dans Rocket League, Apex Legends, Rainbow Six Siege, PUBG, CS:GO et deux équipes dans Valorant. L’organisation a également des joueurs Super Smash Bros. Ultimate, FIFA et Fortnite signés.

L’entreprise possède également une place dans la Call of Duty League en tant qu’Atlanta FaZe. Dans la lettre de l’entreprise à ses actionnaires, FaZe a déclaré qu’elle ne prévoyait pas de ralentir ses dépenses en esport de sitôt.

“L’esport continuera d’être un moteur essentiel de la marque FaZe et un point d’engagement central pour beaucoup de nos fans. Alors que nous développons d’autres sources de revenus, nous prévoyons que l’esport continuera à croître, mais contribuera moins à l’ensemble. C’est sain et prévu, et vous nous verrez continuer à investir pour maintenir les équipes FaZe au sommet des ligues dans lesquelles elles concourent” a déclaré l’entreprise.