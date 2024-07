Un bug de Pokémon Go brise la famille de Famignol de manière hilarante

The Pokémon Company

Un joueur de Pokémon Go a rencontré un bug quelque peu “sévère” mais hilarant impliquant la forme rare Famille de Trois de Famignol.

Famignol, le type Normal de la Génération 9, a récemment fait ses débuts dans Pokémon Go à travers l’événement Ultra Bonus : L’union fait la force.

Les fans de Pokémon Écarlate & Violet se souviendront probablement de Famignol grâce à sa forme alternative rare. Lorsque les dresseurs font évoluer Compagnol, il apparaît généralement sous sa forme standard Famille de Quatre. Cependant, il y a une chance sur 100 qu’il évolue plutôt en sa forme Famille de Trois avec un membre de famille en moins.

Cette forme alternative rare a également été ajoutée à Pokémon Go, mais un nouveau bug a fait apparaître la Famille de Trois de certains dresseurs comme une Famille de Quatre pas si heureuse.

Le bug a été rencontré pour la première fois par l’utilisateur X ‘@WaferThinMint__’ qui a dit : “Chanceux d’évoluer une Famille de 3 dès le départ. Je pense que c’est un bug, mais super sévère, le 4ème Maus continue d’apparaître sur le côté comme s’il avait été banni.”

Le tweet comprenait deux images montrant une Famille de Trois Famignol avec un quatrième membre de la famille très éloigné sur le côté, semblant être exclu du groupe.

Le post a ensuite gagné en popularité sur le subreddit de Pokémon Go, où les fans ont plaisanté sur ce bug amusant.

Comme Compagnol et Famignol sont encore de nouvelles additions au Pokédex de Pokémon Go, de nombreux dresseurs sont toujours à la recherche d’une Famille de Trois Famignol. Cependant, la forme Famille de Trois sera encore plus difficile à obtenir dans le jeu mobile, car Compagnol est principalement bloqué derrière la fonctionnalité coopérative Party Play.

Au moment de la rédaction, ce qui a exactement causé le bug de Pokémon Go n’est toujours pas clair. Tout au moins, il semble s’agir d’un problème avec les modèles de personnages, car la capture d’écran montre que le Pokédex l’enregistre comme une Famille de Trois Famignol.