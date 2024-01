Quand et comment voter pour la TOTY d’EA FC 24 : La date semble avoir fuité

L’équipe de l’année est souvent la promotion la plus importante du cycle Ultimate Team et elle s’apprête à faire son apparition dans EA FC 24. Découvrez donc comment et où voter pour la TOTY.

EA FC 24 a peut-être adopté un nouveau nom, mais les joueurs ont continué à recevoir les promotions emblématiques d’Ultimate Team qu’ils connaissent et apprécient depuis des années.

Alors que des événements très appréciés par les fans comme RTTK et Winter Wildcards ont trouvé leur chemin dans le jeu, la promotion la plus attendue est sans doute l’équipe de l’année (TOTY).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec la TOTY, EA Sports permet aux fans du jeu de voter pour les meilleurs joueurs tout au long de l’année 2023. De l’équipe des Mentions Honorables au 12e homme, la promotion de l’équipe de l’année apporte de nombreux éléments sur le jeu.

Le contenu de l’équipe de l’année d’EA FC 24 débutera par les votes, voici donc quand vous pouvez vous attendre à voter pour la TOTY.

Quand pourrez-vous voter pour la TOTY d’EA FC 24 ?

Bien qu’EA n’ait pas encore révélé de date officielle pour les votes de la TOTY d’EA FC 24, des leakers ont indiqué le 8 janvier comme la date d’ouverture des votes de l’équipe de l’année.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Selon ‘Runtheiconmarkt‘ et ‘DonkTrading‘, le pool de joueurs pour lesquels vous pourrez voter sera plus grand que jamais avec à la fois une équipe masculine et féminine de la TOTY prévue pour Ultimate Team.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

De plus, les joueurs peuvent toujours s’attendre à l’équipe des Mentions Honorables ainsi qu’à une équipe TOTY Icônes.

Si les votes commencent effectivement le 8 janvier, attendez-vous à ce qu’EA fasse une annonce dans peu de temps pour confirmer la date de début des votes et potentiellement révéler les nominés de la TOTY.

En nous basant sur les éditions précédentes de la TOTY, nous pensons que les joueurs d’EA FC 24 devront se rendre sur le site officiel d’EA pour voter pour l’équipe de l’année.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les étapes que vous devrez suivre pour voter pour la TOTY d’EA FC 24 seront probablement les suivantes :

Visitez la page TOTY sur le site web d’EA FC 24 Regardez la liste des nominés pour les équipes masculines et féminines Glissez-déposez les joueurs que vous souhaitez voter dans le 11 de départ Cliquez sur “Soumettre” pour verrouiller vos choix Attendez que les équipes TOTY d’EA FC 24 soient révélées

Pour plus d’informations sur EA FC 24, consultez certains de nos autres guides :

Meilleures tactiques personnalisées | Meilleurs joueurs | Calendrier des événements | Joueurs les plus rapides | Meilleurs jeunes | Meilleurs buteurs | Meilleurs milieux de terrain | Meilleurs défenseurs | Meilleurs gardiens