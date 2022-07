Call of Duty League : HyDra et NYSL sur un nuage dans le Major IV

Paco “HyDra” Rusiewiez et son équipe des New York Subliners semblent actuellement en pleine forme lors des qualifications au Major IV de la Call of Duty League.

C’est désormais la deuxième année consécutive qu’HyDra est le seul joueur français dans la plus grosse ligue esport de Call of Duty mais c’est également une nouvelle année où ce jeune monstre nous fait rêver, toujours avec la même équipe qui compte toujours sur lui pour remporter des matchs.

Nous arrivons déjà presque à la fin de la saison compétitive avec le Call of Duty Championship 2022 qui bouclera l’année de Call of Duty: Vanguard du 4 au 7 août prochain en couronnant la meilleure équipe CoD du monde.

Advertisement

Lire aussi – Gotaga aurait tenté de racheter Paris Legion en CDL

Mais avant cette étape finale, les 12 équipes franchisées vont se battre dans un dernier tournoi majeur justement organisé par les New York Subliners du 14 au 17 juillet. En ce moment se déroulent les qualifications pour déterminer les seeds de chaque équipe et on ne peut clairement pas passer à côté de la performance remarquable de l’équipe d’HyDra jusqu’à maintenant.

HyDra a mené son équipe à 4 victoires en quatre matchs pour le moment, dont le dernier étant contre OpTic Texas avec notamment Scump, une légende de Call of Duty. Ci-dessous, un court résumé des matchs joués par NYSL :

Advertisement

Victoire contre Florida Mutineers le 24 juin (3-1)

le 24 juin (3-1) Victoire contre Los Angeles Guerrilas le 25 juin (3-1)

le 25 juin (3-1) Victoire contre Seattle Surge le 3 juillet (3-1)

le 3 juillet (3-1) Victoire contre OpTic Texas le 4 juillet (3-1)

Son équipe alors composée de Crimsix, PaulEhx et KiSMET est tout en haut du classement avec un match d’avance sur les Royal Ravens de Londres qui sont également invaincus pour l’instant.

Lire aussi – Envy Gaming disparaît et intègre officiellement OpTic Gaming

Leur prochaine et dernière échéance de ces qualifications ne sera pas une mince affaire. C’est contre Los Angeles Thieves, le lundi 11 juillet, qu’HyDra devra confirmer sa bonne forme afin de rester à la tête de ce classement afin de partir avec un avantage certain lors du Major IV de la Call of Duty League 2022.