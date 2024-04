MW3 : 5 nouvelles armes vont être testées dans le mode Ranked

Treyarch s’apprête à lancer une phase de tests majeure pour le mode Ranked de Modern Warfare 3 en introduisant un arsenal inédit d’armes pendant une période limitée, dans le but d’évaluer leur impact potentiel sur les règles de la Call of Duty League.

Les nouvelles armes qui vont faire leur apparition dans le mode Ranked comprennent les fusils d’assaut BP50, le Holger 556, et le MTZ-556, ainsi que les mitraillettes HRM-9 et le RAM-9. Cette sélection diversifiée promet d’apporter un vent de fraîcheur et de nouvelles stratégies au sein du mode compétitif de MW3.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La décision de Treyarch de tester ces armes durant une période limitée est une démarche stratégique visant à recueillir des données précieuses et les retours des joueurs, qui pourront influencer de manière significative les ajustements futurs des règles officielles de la Call of Duty League.

Cette initiative qui va prendre place le mardi 16 avril jusqu’au 23 avril n’est pas seulement une chance pour les joueurs de tester de nouvelles armes, elle représente également une opportunité pour les équipes d’analyser comment ces ajouts peuvent modifier les stratégies de jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Une fois encore, vos retours et les données de gameplay de cette évaluation des armes aidera la Call of Duty League et nos équipes à décider si on peut faire ces ajouts au ruleset compétitif à une date ultérieure.”

Ce n’est pas la première fois que Treyarch mène de petites expériences dans le mode Ranked de Modern Warfare 3. Durant le week-end du 30 mars, un système d’évaluation de cartes avait eu lieu, incluant les cartes Vista et Departures dans la rotation.

Cette initiative avait été très appréciée des joueurs, et suite à cela, la carte Vista a fait son apparition en Point stratégique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les joueurs de MW3 sont donc invités à participer activement à cette nouvelle phase de tests.