Comment annuler le recul de vos armes dans The Finals

Vous souhaitez maîtriser le recul de vos armes dans The Finals afin de dominer facilement vos adversaires. Voici alors quelques astuces pour le contrôler au mieux.

The Finals, comme tout autre jeu de tir, possède des armes qui subissent un recul lorsqu’elles tirent.

Mais contrairement à des jeux comme Counter-Strike et Valorant, il n’est pas recommandé de rester immobile et de tirer dans ce FPS. Au lieu de cela, les joueurs doivent se déplacer et cibler des ennemis qui se déplacent également à grande vitesse.

C’est une compétence difficile à apprendre pour les nouveaux joueurs, car la plupart des armes dans The Finals ont un recul assez important. Cependant, un joueur pro a trouvé comment éliminer presque entièrement le recul sur toutes les armes du jeu.

Laura ‘Viscose’ Taylor, qui a joué professionnellement dans Counter-Strike, a partagé sur Twitter/X comment les joueurs peuvent éliminer le recul dans The Finals.

La technique utilisée par Viscose pour se débarrasser du recul de l’arme est appelée recoil smoothing, un terme emprunté à d’autres FPS et Battle Royale comme Apex Legends. L’idée est que le recul de toutes les armes est réduit et, dans certains cas, presque éliminé lorsque les joueurs suivent les ennemis avec leur réticule à une certaine vitesse de souris tout en tirant.

Pour accomplir le recoil smoothing, et obtenir zéro recul sur les armes de The Finals, les joueurs doivent faire ce qui suit :

Suivre les ennemis, verticalement ou horizontalement, tout en tirant sur eux

Se déplacer latéralement dans la direction opposée à celle de l’ennemi

Bien que les joueurs puissent obtenir le recoil smoothing en restant immobiles si un ennemi se déplace assez rapidement, comme sur une tyrolienne, se déplacer latéralement dans la direction opposée à celle de l’ennemi (et se déplacer latéralement en général) aide à déclencher l’effet de manière constante.

Se déplacer de l’avant vers l’arrière tout en tirant sur des ennemis immobiles ou éloignés peut également déclencher le recoil smoothing.

Bien qu’il y ait un débat en cours sur le fait de savoir quel périphérique est le plus fort dans ce jeu (manette ou clavier/souris), cette méthode devrait fonctionner pour les deux types de joueurs.

