Un pro CoD présente une classe ACR qui cartonne dans la méta de XDefiant

Le joueur professionnel de la Call of Duty League Anthony “Shotzzy” Cuevas-Castro a sauté dans le train de la hype pour XDefiant et l’ancien champion du monde a partagé sa classe méta de l’ACR 6.8 pour les parties compétitives.

La méta actuelle de XDefiant place le fusil d’assaut ACR 6.8 au sommet, et le pro de Call of Duty, Shotzzy, en a massivement tiré parti. Il a alors partagé sa classe favorite lors de son live Twitch le 27 mai 2024.

L’ACR 6.8 est l’une des meilleures armes actuellement dans le jeu et elle a été louée par les streamers et les joueurs depuis le lancement de XDefiant. Avec une cadence de tir impressionnante de 625 RPM et un contrôle du recul assez favorable, cette arme est l’une des préférées de la communauté à ce jour.

Pour commencer, Shotzzy utilise le canon Bordé de chrome pour augmenter la puissance de feu à courte et moyenne portée, ainsi que le rail avant Ultralégère pour une agilité maximale. Il a ensuite opté pour la lunette Reflex pour une visée rapide et précise, tandis que la crosse Rembourrée est idéale pour réduire les secousses et les mouvements de l’arme.

Ubisoft

Pour couronner le tout, il a équipé la poignée arrière Dégainement rapide pour maximiser la vitesse de dégainage et prioriser les premiers tirs dans des situations difficiles dans XDefiant.

Classe ACR 6.8 de Shotzzy dans XDefiant

L’ACR 6.8 est l’une des meilleures armes du jeu dans la pré-saison de XDefiant.

Voici la classe méta complète de l’ACR 6.8 de Shotzzy résumée :

Canon : Bordé de chrome

: Bordé de chrome Rail avant : Ultralégère

: Ultralégère Lunette : Reflex

Reflex Poignée arrière : Dégainement rapide

: Dégainement rapide Crosse : Rembourrée

Shotzzy a utilisé cette classe pour jouer des parties en 4v4 sur XDefiant contre plusieurs autres joueurs professionnels et streamers. Vous pouvez alors être sûr qu’elle est tout à fait capable de gérer des ennemis compétitifs lors de vos parties.

Bien sûr, Shotzzy est un pro de la CDL, donc naturellement, il est dans une ligue à part. Cependant, les joueurs devraient tester sa classe méta de l’ACR 6.8 et voir par eux-mêmes si la configuration du champion du monde convient à leur style de jeu ou non.

