Quand va sortir Counter-Strike 2 ? Date de sortie estimée

Counter-Strike 2 est la suite très attendue de Counter-Strike: Global Offensive. Étant l’une des franchises de FPS les plus populaires et emblématiques, l’excitation autour de cette suite est énorme, mais alors, quand CS2 va-t-il sortir ?

Malgré ses plus de dix années d’existence, et malgré le fait que Counter-Strike ait plus de 22 ans, CS:GO continue de gagner en popularité. En avril 2023, il comptait près de 30 millions de joueurs actifs et a même atteint un nouveau pic de 1,8 million de joueurs en simultané.

Mais Valve sait que le jeu devient obsolète et travaille donc depuis plusieurs années sur sa suite, Counter-Strike 2, qui va utiliser le nouveau moteur Source 2.

Et cette suite est enfin prête à être lancée, ou presque. La bêta de Counter-Strike 2 en test limité a été lancée en mars, mais elle était bien plus limitée que quiconque ne l’avait prévu.

Les estimations situent le nombre de joueurs de CS:GO ayant actuellement accès à CS2 autour de 0,2%, et beaucoup d’entre eux sont des joueurs professionnels ou des figures importantes de la communauté.

Alors avec aussi peu de joueur qui ont pu profiter de Counter-Strike 2, beaucoup se demandent quand le jeu va officiellement sortir.

Quand CS2 va-t-il sortir ?

Valve a confirmé que Counter-Strike 2 sortira à l’été 2023. Cela signifie que, s’ils respectent le calendrier, CS2 sera disponible avant le 23 septembre.

Pour toute décision de date de sortie, Valve devra tenir compte du calendrier esport de CSGO car il y a encore de grands événements à venir, comme les BLAST Fall Groups en juillet.

Cependant, le leaker Aquarius a récemment spéculé que Valve pourrait ne pas se soucier d’interrompre ces événements, car un dépôt CS:GO optionnel pourrait toujours être mis à disposition si nécessaire.

Que faut-il attendre de la sortie de CS2 ?

Dans la version bêta en test limité de CS2, il n’y a toujours qu’une seule carte disponible, Dust2, et des modes et fonctionnalités limités (par exemple, l’ouverture de caisses n’est pas possible ni les matchs occasionnels).

Bien sûr, lors de la sortie complète, nous pouvons nous attendre à une palette bien plus complète de cartes, de modes et de fonctionnalités.

Tous les skins et autres objets seront également transférés sans problème sur CS2.

Le prochain Major de Counter-Strike se jouera sur CS2, et aura lieu à Copenhague en mars 2023, organisé par PGL.