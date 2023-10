À l’épreuve du diable sur Netflix : qui a remporté le grand prix dans l’épisode final ?

Émotions et accolades au rendez-vous, la finale d’À l’épreuve du diable sur Netflix a couronné son tout premier gagnant. Alors que les jeux brutaux ont mis les cerveaux des participants à rude épreuve, un seul en est sorti victorieux.

La série de compétition coréenne a isolé 12 participants issus de diverses professions pendant une semaine. Durant cette semaine, ils ont dû créer des alliances, rassembler des pièces et accumuler un grand prix dans l’espoir qu’un joueur sorte victorieux du concours.

À travers une série de matchs, les participants ont dû faire face au risque d’élimination et à la déception qui l’accompagne. Mais tous ces efforts ne pouvaient mener à la victoire que d’un participant. Et les tensions étaient palpables alors que l’épreuve de poker avait éliminé près de 75% des participants restants.

Au dernier duel, il n’en restait que deux. Ces deux concurrents ont fait preuve d’habileté à travers de multiples défis et ont prouvé qu’ils étaient de dignes adversaires. Mais avec le grand prix en jeu et leur force mentale s’affaiblissant, un seul a survécu. Attention : spoilers à venir !

Le vainqueur de la finale d’À l’épreuve du diable était-il prévisible ?

Après des heures de jeux, Seok-jin a finalement remporté les derniersmatchs, quittant la finale d’À l’épreuve du diable avec 250 millions de wons en poche (soit 176 000 euros environ.)

Seok-jin était un adversaire à surveiller depuis le tout début. Ses stratégies centrées sur sa propre progression dans les jeux se sont avérées utiles. Il a obtenu l’avantage ultime comme prévu lorsqu’il est allé en prison avec Si-won. Ayant résolu le code à partir des pièces, ils ont ouvert le coffre-fort et ont accédé à une chambre cachée. Seok-jin est sorti victorieux et a ajouté une autre pièce en résolvant le puzzle de la prison.

Il a ainsi rejoint les autres participants pour le jeu de poker avec 14 pièces. Une telle quantité de pièces a garanti sa sécurité, lui permettant de continuer jusqu’au Match de Prix avec Orbit et Dong-joo. Pour la partie “Trois d’affilée à quatre”, Orbit et Dong-joo avaient 11 pièces. Le hic ? Le joueur avec le moins de pièces à la fin du jeu serait éliminé.

Malgré une action en équipe, Dong-joo a été éliminé, Orbit et Seok-jin accédant à la finale. Pour le match final, Orbit et Seok-jin ont joué trois manches du Moulin. Ça vous dit quelque chose ? C’était l’un des jeux de plateau dans le salon. Le deuxième jeu étant Hexagone, et le troisième, le Poker d’as.

Après avoir joué trois manches de Moulin, Seok-jin est sorti victorieux. Les deux étaient à égalité en points, avec six chacun après plusieurs manches d’Hexagone.

À l’issue d’une manche réussie, Seok-jin a gagné un point, Orbit en a perdu un. Incapable de trouver une réponse et le temps s’épuisant, Seok-jin a été nommé vainqueur d’À l’épreuve du diable. Seok-jin ayant remporté deux des trois jeux finaux, il n’était pas nécessaire de passer au jeu du Poker d’as.