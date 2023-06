Les meilleurs gardiens d’EA SPORTS FC 24 : Prédictions du top 10

Vous pourriez demander à cinq fans différents qui est leur gardien de but préféré dans EA SPORTS FC, et vous n’obtiendriez pas une seule réponse identique. Ce poste est l’un des plus controversés en jeu, alors afin de vous aider, nous avons compilé les dix meilleurs.

C’est incroyablement difficile de déterminer si un gardien est bon ou non dans EA SPORTS FC. Les gardiens de petite taille ont historiquement du mal à arrêter les frappes lointaines, tandis que ceux moins véloces ont souvent du mal à sortir de leur ligne, mais ce n’est pas aussi tranché que pour les autres postes.

Même le gardien le mieux noté peut commettre des erreurs à s’arracher les cheveux, ce qui reflète aussi la réalité.

Alors afin de vous aider à faire le meilleur choix possible pour votre équipe dans EA SPORTS FC, nous avons fait de notre mieux pour classer les meilleurs gardiens du jeu en examinant les statistiques de pourcentage d’arrêts, les clean sheets et plus encore.

EA SPORTS FC 24 : Nos prédictions des meilleurs gardiens de but

Voici nos prédictions des 10 meilleurs gardiens d’EA SPORTS FC :

JOUEUR CLUB NOTE AMÉLIORATION/BAISSE Marc-Andre Ter Stegen FC Barcelone 90 +2 Thibaut Courtois Real Madrid 90 – Jan Oblak Athletico Madrid 89 -1 Alisson Liverpool 89 – Ederson Manchester City 88 – Gianluigi Donnarumma PSG 88 – David de Gea Manchester United 87 – Mike Maignan AC Milan 87 – Wojciech Szczesny Juventus 87 +1 Manuel Neuer Bayern Munich 86 -3

Cette saison, Thibaut Courtois et Marc-André ter Stegen ont clairement fait la différence. Courtois a été nommé dans l’équipe officielle de la saison de l’UEFA Champions League grâce à un impressionnant taux d’arrêts de 79% en 10 matchs, et le portier belge affichait également un taux de 78% en Liga.

Quant à ter Stegen, l’Allemand a affiché un taux d’arrêts stupéfiant de 84% en Liga et a égalé le record de Francisco Liano avec 26 clean sheets en une saison. C’est pourquoi nous pensons qu’il mérite d’être noté au même niveau que Courtois.

Manuel Neuer figure habituellement en tête de liste, mais l’Allemand n’a joué que 12 matchs en raison d’un accident de ski qui l’a écarté des terrains pendant une grande partie de la saison. EA Sports a tendance à être sévère avec les joueurs vieillissants, nous nous attendons donc à une baisse significative de la note pour le joueur de 37 ans dans EASFC 24.

Et voilà nos prédictions pour les meilleurs gardiens d’EA SPORTS FC. Nous mettrons à jour cette liste dès qu’EA dévoilera les notes officielles des joueurs.