Quand la Team of the Week va commencer dans EA FC 24 ? Date de sortie de la TOTW 1

La Team of the Week (TOTW) est toujours l’une des premières promotions à débarquer dans Ultimate Team, mais la transition vers EA SPORTS FC a semé un peu de confusion. Voici alors tout ce qu’il faut savoir sur la TOTW 1 d’EA FC 24.

Quand Ultimate Team a fait ses débuts en 2009 avec FIFA 09, ce mode de jeu était loin de l’écosystème évolué que nous connaissons aujourd’hui. À l’époque, il n’y avait pas vraiment de promotions, les joueurs pouvaient booster leurs stats jusqu’à 99 avec des cartes d’entraînement, et il y avait une collection où vous pouviez garder des cartes dans votre club définitivement.

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

Les choses ont énormément évolué depuis, et la Team of the Week est devenue un incontournable. Elle a survécu jusqu’à FIFA 23, et elle reviendra également quand la franchise deviendra EA SPORTS FC.

Mais alors quand va débarquer cette première équipe dans EA FC 24 ?

Date de sortie prévue de la TOTW 1 d’EA FC 24

Ces dernières années, le premier ensemble de cartes TOTW a toujours été publié le premier mercredi pendant la période d’accès anticipé. Dans le passé, cela incluait le début de la Web App, mais cela n’a pas été confirmé pour le lancement d’EA FC 24. Ça pourrait arriver, on ne l’écarte pas, mais pour le moment rien n’est sûr.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

Donc, tout bien considéré, nous prévoyons la sortie de la TOTW 1 le 27 septembre 2023. Ce serait le premier mercredi après l’accès anticipé.

Quand vont sortir les TOTW dans EA FC 24 ?

La Team of the Week a toujours été publiée un mercredi à 19h dans Ultimate Team, et on ne s’attend pas à ce que cela change dans EA SPORTS FC.

Faut-il investir dans les cartes de la TOTW 1 dans EA FC 24 ?

Historiquement, les cartes de la TOTW 1 ont toujours été de bons investissements pour plus tard dans l’année, même si elles sont rapidement dépassées en termes de notes.

Donc, si vous avez la chance d’en obtenir une, mieux vaut la garder !

L’article continue après la publicité Pub