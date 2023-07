Les joueurs les plus rapides d’EA SPORTS FC 24 : Prédictions

Que ce soit un ailier véloce dépassant les défenseurs latéraux, ou un défenseur central rapide refermant le jeu sur les attaquants, la vitesse est primordiale dans le football. Alors avec cela en tête, découvrez nos prédictions des 10 joueurs les plus rapides dans EA SPORTS FC 24.

Comme c’est le cas chaque année, l’une des statistiques les plus importantes dans EA SPORTS FC 24 sera la vitesse. FIFA 23 a rendu cette statistique plus importante que dans les années précédentes en raison des trois styles d’accélération : explosive, contrôlée et longue.

Si pour le moment, nous ne savons pas encore si EA va réintroduire ce système d’accélération dans EAFC 24, attendez-vous tout de même à ce que les joueurs concentrent toujours leur attention sur l’intégration de joueurs rapides dans leur 11 de départ.

Alors afin de vous guider, découvrez nos prédictions des joueurs les plus rapides dans EA SPORTS FC.

Les joueurs les plus rapides dans EA SPORTS FC 24 : Prédictions

Alors que nous attendons toujours la révélation des notes des joueurs, nous avons fait de notre mieux pour prédire les stars les plus rapides en nous basant sur leurs statistiques de vitesse maximale de la saison dernière.

Joueur Club Poste Prédiction vitesse Amélioration/Baisse Kylian Mbappé PSG BU 97 – Adama Traore Wolves AD 97 +1 Vinicius Jr Real Madrid AG 95 – Alphonso Davies Bayern Munich DG 95 +2 Achraf Hakimi PSG DD 95 +3 Sheraldo Becker Union Berlin BU 95 – Rafael Leao A.C. Milan AG 94 +3 Ousmane Dembele Barcelona AD 94 +1 Mykhailo Mudryk Chelsea MG 94 +6 Erling Haaland Manchester City BU 93 +4

Kylian Mbappé et Adama Traore ont tous deux atteint une vitesse maximale de 38 kilomètres par heure lors de la saison 2022/23. Les deux joueurs ont marqué leur empreinte comme les deux footballeurs les plus rapides du monde. Alphonso Davies a atteint un maximum de 36,51 km/h tout en brillant pour le Canada et le Bayern Munich la saison passée.

L’Union Berlin a surpris tout le monde en assurant une place en Ligue des champions, et Sheraldo Becker a joué un rôle crucial dans le succès de l’équipe. Becker a marqué 11 buts, délivré sept passes décisives, et est également le joueur le plus rapide de la Bundesliga, atteignant une vitesse maximale de 35,97 km/h.

Chelsea a déboursé 70 millions d’euros pour l’ailier ukrainien Mykhailo Mudryk, et il a fait sentir sa présence sur le flanc. Mudryk a dépassé Trent Alexander Arnold à 36,63 km/h, ce qui était la troisième vitesse la plus rapide atteinte par un joueur de Premier League.

Et voilà pour nos prédictions des joueurs les plus rapides dans EA SPORTS FC. Nous mettrons à jour cette liste une fois qu’EA aura dévoilé les notes.