Les meilleurs défenseurs d’EA SPORTS FC 24 : Prédictions du top 10

Avec autant de grands attaquants qui s’apprêtent à faire trembler les filets dans EA SPORTS FC, les joueurs auront besoin d’une ligne défensive solide pour les contenir. Découvrez alors nos prédictions des 10 meilleurs défenseurs du jeu.

EA SPORTS FC est prévu pour plus tard en 2023, ramenant le célèbre mode Ultimate Team. Malgré le changement de nom, le but des fans va être de construire une équipe efficace avec des buteurs prolifiques et des milieux de terrain créatifs tout en ayant une ligne défensive solide.

Dans cet esprit, découvrez nos prédictions des 10 meilleurs défenseurs d’EA SPORTS FC et leurs notes.

EA SPORTS FC 24 : Nos prédictions des meilleurs défenseurs

Nous attendons toujours que les développeurs révèlent les notes des joueurs pour EA SPORTS FC, mais ne soyez pas surpris de voir des défenseurs occuper beaucoup de places au sommet.

Voici alors notre liste des joueurs que nous pensons être nommés meilleurs défenseurs dans EA SPORTS FC 24 :

Joueur Club Poste Amélioration/Baisse Prédiction de la note Ruben Dias Manchester City DC +1 89 Virgil Van Dijk Liverpool DC -2 88 Marquinhos PSG DC – 88 Antonio Rudiger Real Madrid DC – 87 Andrew Robertson Liverpool DG – 87 Kieran Trippier Newcastle DD +2 86 Joao Cancelo Man City DG -2 86 Trent Alexander-Arnold Liverpool DD -1 86 Theo Hernandez AC Milan DG +1 86 Alessandro Bastoni Inter Milan DC +1 85

Nous prévoyons que Ruben Dias de Manchester City sera couronné meilleur défenseur d’EAFC24 après une autre saison exceptionnelle. Le portugais a joué un rôle clé avec Manchester City qui a remporté le triplé, il est donc probable qu’EA le récompense avec une augmentation de note s’élevant à 89.

Nous nous attendons aussi que les arrières latéraux Kieran Trippier et Théo Hernandez reçoivent une augmentation de note, car ils ont tous respectivement joué un rôle majeur dans la qualification de Newcastle United et de l’AC Milan pour la Ligue des Champions.

Pendant ce temps, il est presque certain que Virgil Van Dijk et Joao Cancelo subiront des baisses de note. Le joueur de Liverpool a eu du mal lors d’une saison difficile pour son équipe, tandis que Joao Cancelo a été contraint de rester sur le banc pendant son prêt au Bayern Munich.

Et voilà nos prédictions pour les meilleurs défenseurs d’EA SPORTS FC. Nous mettrons à jour cette liste dès qu’EA dévoilera les notes officielles des joueurs.