POTM Premier League EA FC 24 : Les nominés d’août 2023 et comment voter

EA Sports a dévoilé les nominés pour la récompense du Joueur du Mois de Premier League d’août 2023. Voici alors tout ce que vous devez savoir pour voter pour votre joueur préféré et lui permettre de recevoir une carte spéciale dans EA FC 24.

La sortie d’EA FC 24 se rapproche de plus en plus et les fans planifient déjà leurs premiers choix pour le mode Ultimate Team.

Si les joueurs sont impatients d’ajouter de nouvelles cartes dorées à leur collection, les cartes spéciales suscitent toujours plus d’engouement. On sait que la première promo d’EA FC 24 sera MAD Ready, mettant en vedette des athlètes Nike, dont Enzo Fernandez et Federico Chiesa.

Mais en plus de ces cartes spéciales, EA a également annoncé le retour de la récompense POTM qui devrait introduire un DCE lors du lancement du jeu.

Les nominés du POTM Premier League d’août 2023 pour EA FC 24

EA SPORTS

Voici les six nominés pour le POTM de la Premier League du mois d’août :

Taiwo Awoniyi (Nottingham Forest)

Jarrod Bowen (West Ham United)

James Maddison (Tottenham Hotspur)

Bryan Mbeumo (Brentford)

Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion)

Rodri (Manchester City)

Taiwo Awoniyi, attaquant de Nottingham Forest, démarre la saison en force avec trois buts. West Ham est actuellement quatrième en Premier League, en grande partie grâce aux deux buts et une passe décisive de Jarrod Bowen.

Certains s’attendaient à voir Tottenham flancher après le départ d’Harry Kane pour le Bayern, mais contre toute attente, le nouveau venu James Maddison s’est rapidement illustré avec un but et deux passes décisives.

Dans les derniers instants d’un match contre Bournemouth, Brentford était mené 2-1, mais Bryan Mbeumo a répondu présent avec un geste technique suivi d’un tir précis pour arracher un match nul 2-2. L’ailier camerounais totalise 3 buts en août.

Brighton poursuit sur sa lancée de 2022 avec un bon début de saison. Kaoru Mitoma est de retour en grande forme, marquant un but et délivrant deux passes décisives en août.

Enfin, Rodri est habituellement connu pour ses talents défensifs, mais les deux buts et sa passe décisive montrent qu’il va au-delà de son rôle habituel.

Voici un guide étape par étape simple pour voter pour le POTM de la Premier League :

Rendez-vous sur la page POTM Premier League d’EA FC 24 Découvrez les six nominés pour le POTM de Premier League et comparez leurs statistiques Sélectionnez le joueur pour lequel vous souhaitez voter Cliquez sur ‘Vote’ sur la page du joueur Attendez l’annonce du POTM de la Premier League

EA annoncera le gagnant sur leurs réseaux sociaux, alors restez à l’affût lorsque la fenêtre de vote se fermera.

Une fois le vainqueur annoncé, une carte spéciale du Joueur du Mois devrait être accessible dans EA FC 24 via un DCE, suivant le même modèle que dans les jeux précédents.