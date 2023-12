Team of the Year EA FC 24 : Prédictions TOTY

L’événement de l’Équipe de l’Année est souvent le moment le plus attendu de l’année dans le mode Ultimate Team, et cela se confirme une nouvelle fois dans EA FC 24. Alors avant son arrivée, découvrez nos prédictions.

Pour les fans d’Ultimate Team, la promo de la TOTY est souvent le point culminant du cycle du jeu, et EA FC 24 ne fait exception à la règle. L’Équipe de l’Année d’EA FC 24 rendra hommage aux meilleurs joueurs de l’année écoulée, la promotion apportant certaines des cartes les mieux notées du jeu.

Déterminer l’Équipe de l’Année n’est pas aussi simple que de discerner l’Équipe de la Saison, puisque les critères sont basés sur les performances tout au long de 2023, ce qui implique d’analyser deux moitiés de saisons différentes.

Et si les fans vont bientôt avoir la chance de voter pour la TOTY d’EA FC 24, avant l’ouverture de ces votes, découvrez nos prédictions des meilleurs joueurs de cette année.

EA SPORTS La TOTY de FIFA 23.

Prédictions TOTY d’EA FC 24

Gardien

G: Marc André ter Stegen

Dans la saison titrée du Barça en 2023, le club n’a concédé que 20 buts face aux équipes de LaLiga. Ce record défensif était le meilleur des cinq grands championnats européens et le club était à deux doigts du record de LaLiga de 18 buts concédés en une saison.

Le gardien Marc André ter Stegen a été grandement responsable de la stabilité défensive de son équipe. Le gardien allemand a terminé avec le plus de clean sheets (27) en Europe. Bien que la forme de Barcelone ait légèrement diminué au début de la saison 2023/2024, ter Stegen reste un gardien de très haut niveau.

Défenseurs

DG : Théo Hernandez

: Théo Hernandez DC : Ruben Dias

: Ruben Dias DC : Virgil van Dijk

: Virgil van Dijk DD : Kyle Walker

Défensivement, on pourrait voir de nombreuses surprises dans l’Équipe de l’Année d’EA FC 24.

Theo Hernandez s’est complètement épanoui à l’AC Milan au cours de cette année, prouvant qu’il était l’un des joueurs les plus importants de son équipe, mais il s’est également imposé comme l’un des meilleurs DG au monde.

Le reste de la défense sera probablement dominé par les joueurs de Premier League, et bien que nous entendions les cris de partialité envers la Premier League, il est impossible d’ignorer que Manchester City a réalisé une année 2023 exceptionnelle.

Ne soyez donc pas surpris de voir des joueurs comme Ruben Dias, Kyle Walker et potentiellement John Stones inclus dans l’Équipe de l’Année. Cependant, nous pensons que Virgil van Dijk est un pari sûr étant donné la tendance des joueurs d’EA FC 24 à voter pour les joueurs méta dans la TOTY.

Milieux de terrain

MC : Rodri

: Rodri MC : Kevin De Bruyne

: Kevin De Bruyne MC : Jude Bellingham

Comment ne pas commencer par Jude Bellingham ? Étant donné la forme étincelante du milieu de terrain depuis son transfert retentissant au Real Madrid, Bellingham devrait logiquement être inclus dans la TOTY d’EA FC 24. Alors que son niveau de jeu au Borussia Dortmund méritait des éloges, il a atteint de nouveaux sommets à Madrid.

Rodri mérite des éloges en étant certainement la pièce la plus importante de la saison triomphante de Manchester City en 2023. Bien qu’il ne soit pas le joueur le plus flamboyant, son efficacité défensive avec et sans le ballon est incomparable.

Son coéquipier Kevin De Bruyne est également susceptible d’être inclus dans la TOTY malgré son absence pour la majorité de la saison 2023/2024. Cela explique à quel point sa forme était exceptionnelle lors de la deuxième partie de saison 2022/2023 de Man City.

Attaquants

AG : Kylian Mbappé

: Kylian Mbappé BU : Erling Haaland

: Erling Haaland AD : Lionel Messi

Kylian Mbappé et Erling Haaland composent le “nouveau duo d’attaque” qui a remplacé Cristiano Ronaldo et Lionel Messi comme point central du football européen. Cela ne veut pas dire qu’ils atteindront des exploits similaires, mais à ce stade, les performances de Mbappé et Haaland tout au long de 2023 seront largement suffisantes pour les voir intégrer la TOTY d’EA FC 24.

La présence de Messi dans la TOTY est quant à elle un peu plus délicate étant donné que sa victoire en Coupe du Monde a eu lieu en 2022, et depuis lors, il a joué en MLS.

Mais que vous l’attribuiez à la nostalgie, au fait qu’il a dominé une nouvelle expérience aux États-Unis, ou qu’il ait remporté son huitième Ballon d’Or en 2023, seul un fou mettrait Messi hors jeu.

Et voilà nos prédictions TOTY pour EA FC 24. Il ne reste plus qu’à attendre le début des votes et l’annonce de l’équipe.

