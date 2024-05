Quand aura lieu la MAJ Euro 2024 d’EA FC 24 ? Équipes attendues, stades…

Beaucoup de temps s’est écoulé depuis qu’EA Sports a révélé l’Euro 2024 pour EA FC 24, mais avec le coup d’envoi réel de la compétition européenne approchant le 14 juin, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur cette mise à jour majeure.

Après plusieurs années d’absence, EA FC 24 ramène le tournoi spécial de l’Euro 2024. Cela permet aux joueurs de participer à la plus grande compétition internationale européenne en prenant les commandes de l’une des 24 équipes qualifiées.

Alors, si vous souhaitez vous plonger dedans, voici tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour Euro 2024 d’EA FC 24.

Quand aura lieu la mise à jour Euro 2024 dans EA FC 24 ?

Selon l’UEFA, l’Euro 2024 d’EA FC 24 sera disponible début juin, “avant le grand coup d’envoi [réel] du vendredi 14 juin.” Dans cette déclaration, ils ont également précisé que l’arrivée de l’Euro 2024 fera partie d’une mise à jour gratuite.

EA SPORTS Les joueurs de l’EA FC 24 ont eu la possibilité d’obtenir une carte Euro 2024 gratuite en janvier 2024.

Que peut-on attendre de l’Euro 2024 dans EA FC 24 ?

L’Euro 2024 d’EA FC 24 est une mise à jour DLC gratuite qui apporte “la plus grande et la plus excitante compétition de sélections nationales”, permettant aux joueurs de prendre les rênes de l’une des 24 équipes nationales et d’être couronnés champions d’Europe.

EA Sports n’a pas encore révélé grand-chose, mais l’Euro 2024 devrait inclure des éléments authentiques comme le ballon de match officiel, la décoration des stades, les hymnes nationaux et, bien sûr, le trophée.

De plus, en tenant compte de la manière dont FIFA 23 a géré la Coupe du Monde, les joueurs d’Ultimate Team peuvent s’attendre à diverses promotions thématiques, telles qu’un événement de type En route vers la Finale ou même plus de cartes gratuites.

Équipes nationales attendues pour l’Euro 2024 d’EA FC 24

L’Euro 2024 d’EA FC 24 devrait inclure toutes les 24 équipes nationales qualifiées, y compris plusieurs nouvelles équipes sous licence, selon des fuites.

Voici toutes les équipes nationales attendues dans l’Euro 2024 d’EA FC 24 :

Albanie*

Autriche*

Belgique

Croatie

Tchéquie

Danemark

Angleterre

France

Géorgie*

Allemagne

Hongrie

Italie

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Écosse

Serbie*

Slovaquie*

Slovénie*

Espagne

Suisse*

Turquie*

Ukraine

Les équipes nationales marquées d’un astérisque (*) devraient être ajoutées au jeu avec la licence officielle, selon le leaker ReFIFA.

Stades attendus pour l’Euro 2024 d’EA FC 24

Pour compléter l’expérience, EA FC 24 devrait également inclure tous les stades officiels de l’Euro 2024.

Voici tous les stades attendus dans le DLC Euro 2024 d’EA FC 24 :

Deutsche Bank Park – Eintracht Francfort

– Eintracht Francfort MHPArena – VfB Stuttgart

– VfB Stuttgart Red Bull Arena – RP Leipzig

– RP Leipzig RheinEnergieStadion – FC Cologne

– FC Cologne Signal Iduna Park – Borussia Dortmund

– Borussia Dortmund Merkur Spiel-Arena – Fortuna Düsseldorf

– Fortuna Düsseldorf Veltins-Arena – Gelsenkirchen

– Gelsenkirchen Olympiastadion Berlin – Hertha BSC

– Hertha BSC Volksparkstadion – Hamburger SV

Parmi la liste officielle des stades de l’Euro 2024 figure l’Allianz Arena du Bayern Munich, qui est présentée exclusivement dans eFootball de Konami. Au moment de la rédaction, nous ne savons pas si ce stade sera inclus dans l’Euro 2024 d’EA FC 24.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur l’Euro 2024 dans EA FC 24.