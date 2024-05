EA FC 25 : toutes les licences d’équipes, stades et championnats

Avec la fin du cycle de vie d’EA FC 24 qui approche, tournons-nous vers EA FC 25 et, en particulier, les changements d’équipes que la franchise de football va opérer.

Les joueurs d’EA Sports FC/FIFA sont habitués aux changements constants de licences d’équipes et de stades. Après tout, l’équipe star de la Serie A, la Juventus, n’a pas eu son nom et son logo emblématiques dans FIFA pendant de nombreuses années en raison d’un accord exclusif avec la franchise PES de Konami.

Et pour EA FC 25, les noms et logos des équipes disponibles dans Football Ultimate Team et d’autres modes de jeu vont changer. Voici alors tout ce que vous devez savoir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Inter Milan

EA FC 24 sera le dernier jeu dans lequel apparaîtra l’Inter Milan, du moins pour l’instant. En 2022, Konami a conclu un accord avec l’Inter Milan qui donnera à eFootball l’exclusivité sur le nom et le logo de l’équipe. Cet accord entrera officiellement en vigueur à partir de juillet 2024.

Ce mouvement confirme que l’Inter Milan rejoindra la Lazio, l’Atalanta, Naples et l’AS Rome parmi les équipes de Serie A dont les noms et logos ne seront pas présents dans EA FC. Ces équipes sont actuellement connues sous les noms de Latium, Bergamo Calcio, Napoli FC et Roma FC, respectivement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

EA SPORTS

Mais comme indiqué précédemment, EA Sports peut retrouver les droits. La Juventus était absente de la franchise FIFA/EA FC pendant plusieurs années, mais ce n’est plus le cas. EA Sports est devenu le partenaire de jeu officiel de la Juventus en 2022, trois ans après l’accord avec Konami.

Changements de stades et de championnats

Concernant les changements de stades et de championnats, il est clair que les championnats majeurs resteront dans EA FC 25. La Premier League a annoncé une extension pluriannuelle avec EA Sports avant le lancement d’EA FC 24, tandis que l’EFL a confirmé une extension de cinq ans en avril 2024.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

EA Sports et LaLiga sont au milieu d’un pacte de 10 ans signé en 2020, et les clubs de Bundesliga seront dans EA FC jusqu’en 2027, selon un accord conclu en janvier 2024.

En ce qui concerne les stades, aucun changement n’a été confirmé à ce jour.

Dès que nous aurons de nouvelles informations sur les licences d’EA FC 25, nous mettrons alors cet article à jour.