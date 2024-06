Football Manager 2025 : nouvelles licences et tout ce qu’il faut savoir

Sports Interactive revient en force et a annoncé FM25 avec de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l’expérience de jeu. Voici tout ce que nous savons pour le moment sur Football Manager 2025.

Les fans de Football Manager peuvent se réjouir, car Sports Interactive a dévoilé quelques nouvelles fonctionnalités à venir dans FM25. Parmi elles, on retrouve un nouveau moteur graphique, l’introduction du football féminin et de nouvelles licences.

Sans plus attendre, voici tout ce qu’il faut savoir sur Football Manager 2025.

Sommaire

Sports Interactive n’a pas encore confirmé ni donné d’indices sur une date de sortie possible pour Football Manager 2025. Cependant, en considérant le calendrier de sortie habituel des opus de Football Manager, on peut s’attendre à un lancement potentiel de FM25 début novembre 2024.

Gardez toutefois à l’esprit qu’il ne s’agit que de spéculations. Nous mettrons à jour cet article dès que de nouveaux détails concernant la date de sortie seront annoncés.

Sports Interactive a offert aux fans un aperçu des principales fonctionnalités à venir dans Football Manager 2025. Parmi elles, l’arrivée du football féminin se distingue, ainsi qu’un nouveau moteur, des animations améliorées, et plus encore à annoncer.

Les trois éditions de FM25, ainsi que les futurs opus de la franchise, seront développées sur le moteur Unity. Les développeurs précisent que ce passage à Unity offrira “beaucoup plus de puissance graphique, sur tous les formats, ainsi que des outils d’interface utilisateur puissants“.

De plus, cette transition vers un nouveau moteur graphique permettra d’obtenir des animations de joueurs plus naturelles et plus réalistes. Grâce à cette nouvelle technologie, Football Manager 2025 “sera plus fidèle à la réalité que jamais auparavant“.

Enfin, les développeurs ont gardé les détails secrets, mais ont annoncé la possibilité de gérer une équipe de football féminin. Bien que ce soit tout ce qu’ils ont révélé jusqu’à présent, d’autres mises à jour sont attendues prochainement, pouvant faire de la franchise Football Manager un véritable game-changer.

À ce jour, Sports Interactive a confirmé la licence officielle de la Premier League dans Football Manager 2025. Selon les détails fournis par les développeurs, les 20 clubs de Premier League seront entièrement sous licence avec les logos, kits et photos des joueurs officiels.

Avec l’arrivée officielle de la Premier League, le football anglais sera complètement licencié, de la première division jusqu’à la National League.

En outre, on s’attend à ce que Sports Interactive maintienne les licences des compétitions de clubs les plus importantes d’Europe, telles que la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Supercoupe de l’UEFA, la Bundesliga, la Ligue 1, et des centaines d’équipes comme Porto, l’AC Milan, l’Inter Miami, et plus encore.

Nous mettrons à jour cette section dès que de nouvelles informations sur les licences pour FM25 seront annoncées.

Football Manager 2025 proposera trois éditions : FM25, Console et Touch. Cependant, les détails sur les prix et le contenu de chacune n’ont pas encore été révélés.

De plus, les plateformes sur lesquelles Football Manager 2025 sera disponible n’ont pas été annoncées, mais on s’attend à une sortie sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et appareils mobiles.

Étant donné que l’édition Console de FM24 n’a été publiée que sur les plateformes de la génération actuelle, Sports Interactive pourrait suivre la même voie et exclure la PS4 et la Xbox One pour la sortie de FM25.

Et voilà tout ce que nous savons à ce jour sur Football Manager 2025. Il reste encore pas mal de temps avant sa sortie, permettant à Sports Interactive de révéler plus de détails.

Si vous aimez les jeux où vous gérez une équipe, n’hésitez pas à découvrir le prédécesseur de FM25, Football Manager 2024, ou essayez le mode Carrière d’EA FC 24.