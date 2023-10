Classement des meilleurs Styles de jeu d’EA FC 24

Les Styles de Jeu sont en train de révolutionner la méta du mode Ultimate Team d’EA FC 24. Nous avons donc testé toutes ces compétences pour vous offrir un classement basé sur leur utilité en jeu. Voici donc les meilleurs Styles de jeu à utiliser.

EA FC 24 a introduit les Styles de Jeu, qui améliorent les attributs des joueurs en fonction de leurs qualités exceptionnelles dans la réalité. Par exemple, EA cite le cas d’Erling Haaland et sa retourné acrobatique contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, ainsi que la frappe en finesse emblématique de Sam Kerr depuis l’extérieur de la surface.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Style de Jeu offre des compétences uniques aux joueurs, tandis que le Style de Jeu + hisse ces compétences à un niveau supérieur. Grâce à la nouvelle fonctionnalité Évolutions, les cartes Ultimate Team peuvent même apprendre de nouveaux Styles de Jeu. Par exemple, l’Évolution Ailier infatigable attribue le Style de Jeu Infatigable à un ailier qui remplit les conditions requises.

Alors avant de vous précipiter pour acheter des joueurs pour votre équipe, voici notre classement des meilleurs Styles de Jeu à surveiller dans EA FC 24.

EA SPORTS

Classement de tous les Styles de jeu d’EA FC 24

Voici le meilleur des meilleurs des Styles de jeu d’EA FC 24.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tier S

Tir puissant

Coup de pied arrêté

Passe longue

Contrôle

Contre

Interception

Passe en profondeur

Infatigable

Technicien

Dans l’exemple fourni par EA, le Style de Jeu Tir puissant facilite grandement les frappes dans ou en dehors de la surface. Contre, de son côté, augmente les chances de bloquer un tir, un événement particulièrement frustrant en défense.

Par ailleurs, Coup de pied arrêté allonge la ligne de prévisualisation sur les coups francs et les corners, et augmente la courbe, la puissance et la précision du tir. Compte tenu de la difficulté à marquer sur coup franc dans les précédentes éditions, ce Style de Jeu est indispensable pour au moins un joueur de votre équipe.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans la même veine, Interception rend plus facile l’interruption d’une passe adverse, un attribut toujours en vogue chez les milieux défensifs et les défenseurs centraux.

Tier A

Ces Styles de jeu sont précieux, mais plus situationnels :

Tête puissante

Foulée rapide

Agressif

Passe travaillée

Anticipation

Tir en finesse

Duel aérien

Acrobatique

Ballon piqué

Prenons l’exemple des Styles de Jeu Passe travaillée, Acrobatique et Tête puissante. Ils facilitent la création d’opportunités de buts par des centres, en améliorant la précision des centres et en rendant plus facile pour l’attaquant de placer sa tête au bout du ballon.

Du côté défensif, Anticipation améliore la précision des tacles et pourrait s’avérer décisif dans les moments cruciaux. Agressif, quant à lui, augmente la physicalité lors d’une intervention défensive.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et enfin, les Styles de jeu Tir en finesse et Ballon piqué rendent ces types de tirs plus efficaces qu’auparavant.

Tier B

Ces choix relèvent surtout du goût personnel, mais demeurent trop situationnels pour être plus valorisés :

Passe incisive

Tiki Taka

Acrobatique

Rapide

Lutte

Tacle glissé

Tiki Taka et Passe incisive améliorent respectivement la précision des passes courtes et longues au sol. Ces Styles de jeu sont excellents pour la construction du jeu, mais n’offrent pas suffisamment d’impact pour mériter une note plus élevée.

En défense, Tacle glissé aurait pu être mieux noté s’il améliorait aussi l’efficacité ou la rapidité du tacle glissé. Harcèlement améliore la vitesse et la transition lors des déplacements latéraux, mais l’action est trop spécifique pour être privilégiée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tier C

Résiste au pressing

Intuition

Extérieur du pied

Longue touche

Extérieur du pied et Intuition permettent des passes Trivela et des animations de panache, mais ces actions sont plus esthétiques qu’efficaces dans un match de haut niveau. En fin de compte, Technique pourrait monter dans notre classement, mais son efficacité reste à prouver.

Pour conclure, Résiste au pressing facilite la protection du ballon contre les adversaires. Mais en général, les joueurs évitent d’utiliser des attaquants grands et costauds, préférant des mouvements techniques pour progresser vers le but.

Comme pour tout jeu, cette liste évoluera à mesure que les joueurs se familiariseront davantage avec le jeu et qu’une méta plus définie se mettra en place. Mais pour l’instant, ce sont nos choix pour les meilleurs Styles de jeu dans EA FC 24.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour plus de contenus sur EA FC 24, consultez nos guides ci-dessous :

Meilleures tactiques personnalisées | Meilleurs joueurs | Calendrier des événements | Joueurs les plus rapides | Meilleurs jeunes | Meilleurs buteurs | Meilleurs milieux de terrain | Meilleurs défenseurs | Meilleurs gardiens