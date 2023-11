Ce but absurde rend fous les joueurs d’EAFC 24 : “j’aurais désinstallé le jeu”

La vidéo d’une bicyclette en pleine lucarne à 30 mètres a fait halluciner la communauté EA SPORTS FC 24. But magnifique ou preuve que le jeu est cassé ?

Sur une véritable terrain de foot ou manette en main sur FIFA, il arrive que les astres s’alignent et qu’une frappe improbable à une distance déraisonnable vienne nettoyer la lucarne pour offrir au tireur le but de sa carrière.

EA SPORTS FC 24 est tout aussi capable que ses prédécesseurs de créer ces instants de magie… et le jeu s’avère même un peu trop généreux en frappes surréalistes d’après une partie non négligeable de la communauté.

C’est dans ce contexte que l’utilisateur Reddit NzuahVI a marqué le “meilleur but de sa vie” sur EA FC 24. Énorme coup de chance, coup de maître ou démonstration de la médiocrité du jeu ? La communauté n’arrive pas à se mettre d’accord.

Zlatan serait jaloux de la bicyclette à 30 mètres de ce joueurs d’EA SPORTS FC 24

Si la plus belle bicyclette hors de la surface de l’histoire du football revient probablement à Zlatan Ibrahimovic, le suédois aurait probablement été détrôné si les replays d’EA FC 24 faisaient office de concurrence.

En effet, un utilisateur Reddit sous le pseudonyme NzuahVI a partagé le clip de son but dantesque, marqué à la 7ème minute de jeu en mode FUT Champions.

Lors d’un corner, le joueur décide de centrer très fort en direction d’un de ses joueurs à l’extérieur de la surface de réparation, à près de 30 mètres du but.

Plutôt que de tenter le contrôle, notre joueur aux commandes de Houssem Aouar est touché par la grâce et déclenche une sublime bicyclette, propulsant le ballon à toute vitesse dans la lucarne opposée.

Devant ce geste impressionnant, plusieurs internautes ont félicité le joueur pour ce but que l’auteur lui même décrit comme “le plus beau but qu’il ait jamais marqué”.

D’autres joueurs en commentaires n’ont pas été aussi enchantés par l’action, ne privant pas leur plaisir en se moquant du caractère absolument improbable de la frappe. “Le jeu devient de plus en plus réaliste au fil des ans !”, ironise un internaute, alors qu’un autre ne retient pas son tacle : “Le top des mécaniques d’EA”.

Une partie de la communauté s’est également mise à la place du malheureux qui a du encaisser ce but hallucinant à la 7ème minute d’un match de FUT Champions : “si quelqu’un avait marqué ce but contre moi, j‘aurais vendu toute mon équipe et j’aurais désinstallé le jeu”.

Coup de maître ou preuve qu’EA SPORTS FC 24 est à des années lumière de la simulation réaliste ? La communauté reste indécise, et le sujet ne sera probablement jamais clos.

