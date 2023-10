Les joueurs d’EA FC 24 qualifient le jeu “d’échec absolu” après un lancement entaché de bugs

Marquant un nouveau chapitre, EA FC 24 a officiellement été lancé le 29 septembre. Ce changement de marque est arrivé avec une tonne de nouvelles fonctionnalités et de refontes, mais comme beaucoup d’autres lancements de jeux, FC 24 a eu sa part de bugs et de problèmes techniques.

Du freeze des menus qui force les joueurs à redémarrer leur jeu, aux problèmes d’interface utilisateur, les développeurs ont déjà publié une mise à jour pour améliorer la stabilité et résoudre divers problèmes.

Malgré cela, les joueurs qualifient tout de même ce nouveau jeu de “catastrophe totale”.

Les joueurs d’EA FC 24 estiment que le jeu est un “échec absolu”

Dans un fil Reddit daté du 7 octobre, un joueur de FC 24 a exprimé ses frustrations, qualifiant le jeu “d’échec absolu” après son lancement gâché par des bugs et des problèmes techniques majeurs.

“Imaginez que vous êtes EA et que vous êtes confrontés au lancement probablement le plus important d’un jeu sportif dans l’histoire de votre entreprise” a-t-il déclaré. “La première année sans la marque FIFA officielle sur la franchise sportive la plus populaire de votre portefeuille. Probablement avec plus d’argent à dépenser sur le développement du jeu parce que vous n’avez pas eu à dépenser des millions pour la licence FIFA.

Une opportunité et un défi de prouver aux joueurs que votre jeu de football est toujours une référence dans l’industrie. Et vous sortez un jeu plein de bugs et de problèmes techniques majeurs, accompagné probablement du pire contenu lors des deux premières semaines Ultimate Team depuis les 10 dernières années.“

Il a ensuite ajouté : “C’est un échec absolu à tous les niveaux. Rien que la liste des bugs sérieux dans le jeu est scandaleuse pour un grand développeur comme EA.“

D’autres joueurs dans les commentaires ont affirmé que l’argent et l’absence de concurrence dans ce domaine ont rendu les développeurs d’EA “paresseux”.

En bref, EA FC 24 a du pain sur la planche pour regagner la confiance des joueurs.