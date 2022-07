ZEvent 2022 : les 5 associations retenues ont été dévoilées

Après des semaines de discorde, les fans du ZEvent ont eu droit à un retournement de situation historique. Pour la première fois de l’histoire de l’événement, non seulement plusieurs associations seront mises à l’honneur, mais en plus, elles ont été sélectionnées par le public.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avant même d’avoir commencé, l’édition 2022 du ZEvent a d’ores et déjà marqué les esprits. Les internautes ont eu droit à de véritables montagnes russes lorsque les annonces se sont enchaînées, passant de très bonnes nouvelles à des nouvelles beaucoup plus surprenantes.

Alors que l’enthousiasme des internautes était à son comble lorsqu’ils ont appris que le ZEvent 2022 aura lieu plus tôt que prévu, il est très vite retombé face à des absences remarquées, et le choix de l’association, qui est loin d’avoir fait l’unanimité.

Face au tollé provoqué par le choix de GoodPlanet, ZeratoR a décidé de changer son fusil d’épaule. En effet, il a bouleversé le traditionnel fonctionnement de son événement caritatif, et pas qu’un peu ! GoodPlanet a été retirée de l’équation au profit de non pas une, mais cinq associations, choisies par le public parmi une liste d’une trentaine d’associations.

Changement pour le ZEVENT.

Le combat est trop important, merci pour votre soutien et vos réactions.#ZEVENT2022 pic.twitter.com/SHB4Pcwut5 — ZeratoR (@ZeratoR) July 9, 2022

Associations du ZEvent 2022, les internautes ont fait leur choix

Si l’initiative de ZeratoR a été saluée par la grande majorité des internautes, sans surprise, très vite de multiples plaintes sont remontées à la surface concernant les différentes associations de la liste. Il s’en est suivi de nombreux débats sur Twitter, chacun ayant ses propres opinions sur les associations qui méritent un tel coup de pouce.

Alors que les paris se multipliaient quant aux associations retenues, le verdict est finalement tombé ce mercredi 13 juillet.

Voici les 5 associations ayant reçu le plus de votes : 1- @SeaShepherdFran

2- @LPOFrance

3- @WWFFrance

4- @timeforplanet

5- @theseacleaners Merci à tous d’avoir exprimé votre opinion dans cette cause importante pour le ZEVENT. Voici les résultats définitifs :#ZEVENT2022 pic.twitter.com/APKE8mJurr — ZeratoR (@ZeratoR) July 13, 2022

Les associations qui se partageront équitablement les dons du ZEvent 2022 sont : Sea Sheperd France, qui a obtenu 15,32% des votes, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) qui a recueilli 12,84% des voix, WWF France avec 9,41% des votes, Time for the planet avec 7,82% des votes et enfin The SeaCleaners, avec 7,48% des votes.

Reste à voir si le fait d’avoir fait participer les internautes aura une influence sur les dons cette année, de même que l’absence de certaines têtes d’affiche. Il faudra patienter jusqu’au 11 septembre, date à laquelle l’événement se clôturera, pour avoir la réponse.