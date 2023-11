Les joueurs de Starfield exigent l’amélioration d’un système jugé « stupide »

Starfield est un jeu spatial où les changements d‘environnement et d‘atmosphère vous affectent. Bien que cela puisse être positif, certains défauts font que les joueurs considèrent le système de dangers environnementaux comme « stupide », et qu’il nécessite d’être complètement revu.

L’impact environnemental de Starfield n’est pas aussi grave qu’il devrait l’être. Vous pouvez subir des dégâts, mais ils disparaissent dès que vous entrez dans votre vaisseau spatial. Cependant, les joueurs estiment que la manière dont cela est géré dans le dernier RPG de Bethesda est très éloignée de la réalité.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Des joueurs mécontents trouvent qu’il est « stupide » et pensent que Bethesda manque de connaissance sur le fonctionnement des combinaisons spatiales et des températures. Ils sont donc mécontents et demandent maintenant plusieurs changements dans le système de dangers environnementaux de Starfield.

Les joueurs de Starfield insatisfaits du système de dangers environnementaux

La discussion sur les problèmes liés aux dangers environnementaux dans Starfield a été lancée par un joueur nommé Dr_Taverner. Le joueur a posté sur Reddit : « Y a-t-il un vent incontrôlable sur la lune sans atmosphère, capable de pénétrer ma combinaison et dont je ne serais pas au courant ? »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le problème de l’utilisateur Reddit est donc que les combinaisons spatiales n’offrent aucune protection dans Starfield. Un joueur ne devrait pas être affecté par le gel à -10 degrés Celsius en portant une combinaison spatiale, mais c’est exactement ce qui se passe.

Cette discussion a attiré l’attention de la communauté, car elle est finalement devenue le problème principal, à savoir le système défectueux de dangers environnementaux.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Un joueur pensant la même chose a commenté : « Ouais, j’étais vraiment déboussolé au début. Je suis dans une combinaison spatiale, dans le vide, et je subis des dommages aux poumons ? Franchement, c’est juste stupide et ça casse l’immersion ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre joueur a ajouté : « Tout le système de dommages environnementaux doit être revu », tandis qu’un autre affirmait : « On souffre d’hypothermie et d’engelures à -10ºC, mais on est totalement bien à -200ºC ».

Enfin, quelqu’un d’autre a mentionné : « Sarah ne cesse de me dire que nous allons mourir de chaud à 30°C et geler à 20°C, je l’adore mais bon sang, ce ne sont pourtant pas des température élevées ».

Il semble que beaucoup soient mécontents des incohérences concernant les dangers environnementaux dans le jeu. Starfield est un jeu encore nouveau et il recevra des mises à jour à l’avenir. Cependant, pour le moment, les joueurs sont contraints de faire face à ce problème qui affecte leur expérience.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Restez au courant de l’actualité du jeu d’exploration spatiale en suivant notre rubrique dédiée à Starfield.