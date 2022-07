La première école d’influenceurs française suscite les moqueries des internautes

Le lancement de la toute première école d’influenceurs française a créé un véritable mouvement sur les réseaux sociaux, suscitant notamment de nombreuses moqueries des internautes.

Ambaza est la première école française dédiée à former les influenceurs de demain qui a pour but de “former des influenceurs professionnels” afin de les aider à grandir et leur permettre de gagner de l’argent grâce leur audience.

Comme le révèle leur site officiel, Ambaza met en place “un programme de formation qui s’adresse à tous les niveaux pour apprendre comment devenir influencer Instagram à succès.”

Advertisement

Afin de faire sa promotion, l’école a publié une vidéo de présentation sur les réseaux sociaux qui a rapidement été reprise par de nombreux internautes.

Quand la première école française d’influenceurs réalise un énorme bad buzz

Dès la publication de la vidéo de promotion de l’école Ambaza, de nombreux internautes ont directement réagi sur les réseaux sociaux, montrant notamment une certaine incompréhension du principe de cette école.

Une école d’influenceur azy le monde est foutu, pour obtenir le diplôme les meufs elles doivent se faire chier dessus à Dubaï https://t.co/guv5fV0WdY — Yass (@PatrickAdemo) July 11, 2022

Une école pour devenir influenceur / influenceuse.

Déjà l’idée est géniale. Mais alors, le clip est encore mieux.

Pas sûr qu’on va s’en sortir les ami-es ! 🙈😭😂 https://t.co/F9A3oiXzu8 — Matthieu ORPHELIN (@M_Orphelin) July 11, 2022

Oh les remontée 🤢 https://t.co/wGo9Bkty3s — Anil B – WaRTeK (@AnilBrancaleoni) July 11, 2022

C’est quoi cette merde encore ? https://t.co/irKBY7n3cA — Reynald Lelong (@ReynaldLelong) July 11, 2022

Le compte Youtube de cette école d’influenceurs a 24 abonnés.

Fin de la masterclass. https://t.co/wvlCEbdLSY — Benoît (@_batou_) July 11, 2022

Lire aussi – Le 1000tipla de Vilebrequin est (presque) prêt pour vous satelliser

Le prix de la formation pour devenir un influenceur “rentable” s’élève à 1 200€, mais pour les profils les plus intéressants, l’école s’engage à totalement financer la formation.