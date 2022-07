Yoshi sur la fin de son aventure avec Solary : “Il y a eu quelques dérives”

Gaston Cuny . Dernière mise à jour: 27 juil. 2022

Après plus de 4 années de bons et loyaux services sur la chaîne Twitch SolaryFortnite, la direction a décidé d’arrêter sa collaboration avec Carlos “Yoshi” Abreu.

Ce mardi 26 juillet à 18h, Solary a officiellement annoncé le départ de Yoshi : “Nous avons décidé de stopper toute collaboration avec Yoshi. Il s’expliquera lui-même dans les prochains jours.”

Seulement quelques minutes plus tard, Yoshi a répondu à cette annonce en expliquant qu’il allait lancer un live sur sa chaîne Twitch personnelle pour expliquer la raison de l’arrêt de leur collaboration assez soudain.

Le même jour, à 20h, sur sa chaîne Twitch, il a décidé de tout déballer pour être le plus honnête possible auprès de sa communauté, il ne voulait rien cacher.

Il a expliqué qu’il y a plusieurs années, il a eu une discussion sur Instagram avec une fille mineure. Cette histoire a refait surface il y a quelques semaines avec le #BalanceTonInfluenceur sur Twitter.

Suite à cela, des membres de la direction de Solary ont été prévenus avec des captures d’écran de Yoshi avec cette fille mineure.

Solary avait donc pris la décision d’arrêter sa collaboration avec le streamer il y a déjà plusieurs semaines, jusqu’à l’annonce de ce mardi.

Dans son stream explicatif, Yoshi a tout de même tenu à préciser qu’il n’avait pas eu de relations ou quoi que ce soit avec une personne mineure, seulement des discussions “qui n’avaient pas lieu d’être”.

L’animateur le plus célèbre de SolaryFortnite ne compte pas s’arrêter là et ne va pas disparaître des réseaux sociaux comme certaines personnes auraient pu le penser. Il va se lancer en indépendant et continuer de faire ce qu’il aime le plus, seulement à sa façon.

Corentin “Hunter” Tardif est donc maintenant le dernier survivant de l’équipe originelle de SolaryFortnite à ses débuts qui était composée de Duong “Kinstaar” Huynh, James “mzQQQ” Paumard et Carlos “Yoshi” Abreu, les vainqueurs de la Lyon eSport sur Fortnite en 2018.