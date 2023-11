Les fans de Virgin River en colère après une décision concernant la saison 6

Les habitués de Virgin River vont devoir faire face à un nouveau changement pour leur série préférée. Et celui-là ne plaît vraiment pas à la communauté de fans.

Actuellement, les spectateurs attendent avec impatience la suite de la saison 5, qui a été divisée en deux parties.

Le synopsis officiel de Virgin River se lit comme suit : “L’infirmière praticienne Mel Monroe déménage de Los Angeles à la ville reculée de Virgin River pour commencer un nouveau travail. Elle a été embauchée pour un contrat d’un an par Hope McCrea, le maire de la ville, pour assister le docteur de la ville, Vernon Mullins. Elle est logée au McCrea Lodge.“

Bien que la série ait apparemment un parcours établi en étant adaptée d’une série de livres, la prochaine saison de Virgin River devrait cette fois présenter quelques changements notables dans la gestion de ses épisodes. Au point de rendre les fans en colère.

La saison 6 de Virgin River aura moins d’épisodes que les précédentes

La saison 6 de Virgin River est en effet censée avoir 10 épisodes au lieu des 12 habituels.

Ce n’est pourtant pas une si grande nouveauté : le format des douze épisodes n’est arrivé qu’à la saison 4 : les précédentes en comptaient uniquement 10. Quant à la saison 5, elle a été divisée en deux parties. Mais c’est surtout parce que les deux épisodes supplémentaires constituant la prochaine partie 2 seront en réalité sur le thème de Noël.

“PAS COOL“

“C’est nul !! J’adore cette série ! Alexandra Breckenridge est superbe !“

Le scénario de la saison 6 sera centré sur Mel et Jack

S’adressant à The Viewer’s Perspective, l’actrice et maintenant scénariste Ildiko Susany a révélé le changement de structure, sans pour autant offrir de raisons sur ce choix. Bien qu’il n’y ait pas de calendrier clair pour le début du tournage de la saison 6 de Virgin River, il ne faut pas oublier que les scénaristes sont officiellement de retour au travail pour planifier la suite de l’histoire.

“Je pense que nous aurons terminé dans la salle des scénaristes dans un peu plus d’un mois. Nous en sommes aux épisodes finaux,” a ainsi déclaré Ildiko Susany.

“Je ne suis pas sûre de pouvoir en révéler beaucoup sur la saison 6, mais je dirais que nous sommes très excités à l’idée de nous concentrer sur Mel et Jack, mais nous aurons également les histoires de tout le monde. Nous sommes réellement enthousiasmés par le parcours de Mel et Jack dans la saison 6.“

Et en ce qui concerne la partie 2 de la saison 5 ? La scénariste a également une réponse à offrir à la question : “Ce seront des épisodes de vacances très chaleureux et amusants, avec un peu de romance et un peu d’aventure pour Mel et Jack. Avec toujours du drame et quelques cliffhangers, bien sûr.”

Il ne reste plus qu’à espérer que ces dix épisodes seront suffisants pour adapter la suite des aventures des héros de Virgin River. Après tout, ce n’est pas toujours la longueur qui compte.