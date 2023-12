Les fans de Virgin River “nerveux” face à l’intrigue du bébé de la saison 5

La saison 5 de Virgin River a été forte en émotions, surtout avec l’introduction d’une nouvelle intrigue de maternité dans la partie 2. Celle-ci a d’ailleurs dérangé certains spectateurs, les rendant “nerveux”.

Adaptée des livres du même nom de Robyn Carr, Virgin River a été un véritable phénomène sur Netflix, à tel point qu’elle a été l’une des séries les plus regardées de l’année dernière. La première partie de la saison 5 a apporté avec elle son lot de rebondissements pour les résidents de la ville éponyme, y compris pour les personnages principaux Mel (Alexandra Breckenridge) et Jack (Martin Henderson), qui ont subi un événement déchirant.

Avec l’arrivée de la partie 2 et la saison 6 en préparation, de nombreux fans sont préoccupés par ce qui les attend à l’avenir.

Attention : spoilers pour la saison 5 à suivre !

Les grossesses s’enchaînent dans la saison 5 de Virgin River

Finalement, il semblait que Mel et Jack étaient enfin prêts à fonder leur propre famille. Néanmoins, tout a changé dans la première partie de la saison 5 lorsque Mel a fait une fausse couche.

Alors que le couple s’accommodait de cette nouvelle dévastatrice, Lizzie a découvert qu’elle était enceinte de Denny. Une intrigue qui a été explorée davantage dans les épisodes spéciaux de Noël, récemment diffusés sur le géant du streaming.

L’interprète de Mel, Alexandra Breckenridge, a précédemment expliqué pourquoi elle pensait qu’il était important de raconter cette histoire, en expliquant : “Tout le monde n’obtient pas son bébé miracle.” Mais les fans ne se disent pas tous satisfaits de la narration à la lumière des nouvelles concernant Lizzie, certains affirmant qu’ils ont éprouvé de la nervosité face à l’histoire.

Les fans de Virgin River sont “nerveux” concernant l’intrigue du bébé de la saison 5

Mais les fans ont du mal à se faire à l’idée de suivre un nouveau récit sur une grossesse dans Virgin River : à force, ils sont devenus anxieux.

“Il y a tellement d’intrigues traumatisantes sur la naissance/la grossesse, je deviens nerveux dès qu’une nouvelle apparaît,” a déploré un utilisateur sur un fil Reddit. “Heureusement qu’il n’est rien arrivé de mauvais aux jumeaux de Charmaine (à part le père).”

Un autre en est même arrivé à se détacher de la série : “Est-ce que quelqu’un a vraiment envie de voir Lizzie et Denny avoir un bébé ? Ça devrait être Mel et Jack. Pour un million de raisons, notamment l’âge et la maladie. Je comprends que la vie ne se déroule pas comme on le souhaite, mais ce n’est pas la vie. C’est un mélodrame kitsch. Je pense que j’en ai fini.“

“Vous savez, ils disent qu’ils ont donné la fausse couche à Mel pour rendre justice à ceux qui souffrent d’infertilité et tout, mais en tant que personne stérile, ça ne me fait pas me sentir tellement mieux de voir une adolescente… tomber facilement enceinte de son nouveau petit ami,” a ajouté un troisième internaute.

“Une intrigue de grossesse sera toujours quelque peu provocante pour quelqu’un qui souffre de problèmes de fertilité, alors pourquoi donner à Mel UNE AUTRE PERTE JUSTE POUR INTRODUIRE UNE NOUVELLE INTRIGUE DE GROSSESSE ? Absolument idiot lol.“

D’autres prédisent ce qui pourrait arriver ensuite pour Lizzie et Denny, s’appuyant sur d’autres arcs qui se sont déjà déroulés dans Virgin River. “Ma prédiction. Ils décident de tester le bébé pour la génétique et découvrent que ce n’est pas celui de Denny,” a lâché un utilisateur.

Un deuxième a suggéré : “Je vais faire une prédiction – Pour un certain nombre de raisons, des plus dramatiques (comme Lizzie qui meurt en accouchant) aux moins dramatiques (Lizzie a des doutes et décide de voyager avec Denny tant que sa maladie de Huntington le permet), le résultat final sera que Mel & Jack finissent par avoir le bébé.“

Les cinq saisons de Virgin River sont disponibles en streaming sur Netflix dès à présent. Et si vous tenez à savoir si Mel et Jack pourront devenir parents, il faudra sûrement attendre de voir la prochaine saison, ou lire les bouquins.