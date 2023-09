Virgin River : qu’est-ce qui arrive à Jack dans les livres ?

Dans les livres de Robyn Carr tout comme dans l’adaptation Netflix de Virgin River, l’histoire d’amour de Mel et Jack est incontournable. Cependant, une question brûlante demeure : leur relation aboutit-elle à une union heureuse ou prend-elle un tournant tragique ?

Alors que les fans de la série attendent avec impatience la sortie de la partie 2 de la saison 5, la bonne nouvelle c’est que la série n’est pas près de tirer sa révérence. Il y a plus de 20 livres dont la réalisatrice Sue Tenney peut s’inspirer, ainsi que d’excellents chiffres d’audience pour pousser Netflix à renouveler la série.

Bien que Virgin River soit inspiré des romans, il ne s’agit d’une adaptation 100% fidèle, car la série se déroule à un rythme beaucoup plus lent et quelques libertés ont été prises. Néanmoins les spectateurs ont vu d’un bon œil la manière dont elle reste fidèle aux livres tout en apportant diverses modifications pour divertir le public.

Plusieurs points importants de l’intrigue ont été explorés dans la série Netflix jusqu’à présent, ce qui a poussé certains fans à se demander ce qu’il allait advenir de Jack et notamment s’il meurt dans les livres. Voici ce qu’il en est. Spoilers à venir !

Jack meurt-il dans les livres de Virgin River ?

Non, Jack ne meurt pas dans les livres Virgin River. Les fans seront heureux d’apprendre que lui et Mel – interprétés dans l’adaptation respectivement par Martin Henderson et Alexandra Breckenridge, sont destinés à être ensemble.

Bien sûr, en ce qui concerne la série, qui sait ce qui pourrait se passer à l’avenir. Les scénaristes pourraient choisir de changer de direction, bien que cela semble peu probable étant donné le contrecoup qu’ils recevraient pour avoir donné une tournure aussi sombre et insatisfaisante à leur relation.

Nous ne savons toujours pas combien de saisons de Virgin River il y aura après la sixième prévue, d’autant plus avec les grèves des scénaristes et des acteurs. Il est donc peut-être judicieux de ne pas trop anticiper l’évolution de l’histoire.

Pour l’instant, ceux qui n’ont pas lu les livres peuvent au moins être rassurés en sachant que Jack et Mel vivent heureux jusqu’à la fin dans les livres. Comme l’a dit Sue Tenney à Parade en 2020 : “Si vous avez lu les livres, nous savons tous que Jack et Mel sont destinés à être ensemble.”

Non seulement Jack survit, mais le couple finit par avoir deux enfants ensemble : un fils nommé David et une fille nommée Emma. Actuellement, on ne peut être sûrs que Mel et Jack fassent de même dans la série, surtout après le choc dévastateur de la première partie de la saison 5.

