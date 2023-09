Que se passe-t-il à la fin de la saison 5 de Virgin River | Explications

Alors que les 10 premiers épisodes de la populaire série de Netflix sont disponibles, voici tout ce qu’il faut savoir sur la fin de la première partie de la saison 5 de Virgin River.

Après une longue attente Virgin River est de retour, cette fois avec un feu de forêt dévastateur qui menace de réduire à néant tout ce que nos les habitants chérissent. Les relations sont tendues, des vies sont perdues et les relations sont mises à rude épreuve, mais à la fin, ils triomphent… enfin, de l’incendie tout du moins.

Un certain nombre de fans considèrent que la saison 5 est l’une des meilleures saisons, car la série continue d’aborder des sujets sensibles et percutants tels que les agressions sexuelles, le deuil, les fausses couches, le vieillissement et la maladie.

Netflix

Elle se conclut par un dernier épisode chargé d’adrénaline et d’émotions, qui lève el voile sur presque trop de rebondissements choquants d’un coup. Si vous avez peur d’être passés à côté de quelque chose, voici tout ce qu’il faut en retenir. Attention, spoilers à venir!

Fin de la première partie de la saison 5 de Virgin River: Que deviennent Lizzie et Denny?

Alors que le jeune couple part courageusement rassembler les résidents restants de leurs maisons alors que l’incendie se propage, Lizzie et Denny se retrouvent encerclés par les flammes. Cette expérience de mort imminente a ébranlé leur relation, Denny réalisant combien la vie est courte et prenant soudainement conscience de la façon dont il veut passer le reste de la sienne.

Au départ, une conversation sincère les rapproche, mais après une partie de pêche avec son grand-père, Vernon, Denny semble changer d’avis.

Dans l’épisode 10, ils arrivent à un tournant crucial. Lizzie s’épanouit dans son nouveau rôle d’assistante de Hope, organisant la majeure partie de la foire de la ville pour elle. Avant que Denny annonce qu’il veut voir le monde et il veut que Lizzie l’accompagne. Peu de temps après, cependant, Lizzie révèle qu’elle est enceinte. Cela les séparera-t-il ou les rapprochera-t-il? Seul le temps nous le dira…

Qui est le père des bébés de Charmaine?

Une autre grande révélation de la saison 5 est la véritable identité du père des jumeaux de Charmaine. Dans un twist surprenant, le chef de gang Calvin, que l’on croyait mort, réapparaît à la foire et dit à Charmaine: “Je veux être un père pour mes garçons.”

Une fois de plus, Charmaine a aggravé la situation, car cette révélation ne fera qu’envenimer le conflit existant entre Calvin et Jack. Il semble que Charmaine ait choisi de dire à Jack que les jumeaux étaient les siens, car elle voulait une figure paternelle stable et bienveillante pour ses garçons.

Lorsque Jack découvrira la vérité, cela pourrait mener à un autre grand conflit, juste après qu’il ait enfin réussi à faire la paix avec Charmaine.

Quel corps a été retrouvé après l’incendie ?

Netflix

La saison 5 offre un suspense inquiétant, les pompiers découvrant un corps après avoir maîtrisé l’incendie. Heureusement, la catastrophe naturelle n’a pas coûté la vie à des personnages principaux. Au lieu de cela, ce corps semble avoir été enterré bien avant le drame.

Il n’y a officiellement qu’un seul corps enterré dans cette zone, celui de l’ex-mari abusif de Paige, Wes, qu’elle a accidentellement tué, et que Preacher l’a aidé à cacher.

Bien sûr, juste au moment où la vie amoureuse de Preacher se stabilise, les collègues de sa nouvelle petite amie trouvent le corps de l’homme qu’il avait enterré pour son ex-petite amie. Ce gars aura-t-il un jour de la chance ? C’était déjà assez difficile lorsque Paige est brièvement revenue, avant de partir et de briser à nouveau son cœur. L’intégrité de Preacher est sur le point d’être remise en question et Paige est introuvable…

Qui est le père de Mel?

Après la foire, l’histoire avance de quatre mois en avant et Mel et Jack commencent les décorations de Noël. Tandis que Mel discute au téléphone avec sa sœur, une dernière bombe est lâchée sur son passé.

Joey révèle qu’elle a trouvé des lettres que leur mère a écrites à un homme avant sa mort, qui se trouve justement être de Virgin River, en Californie. Mais ce n’est pas tout. Joey soupçonne également que cet homme mystérieux pourrait éventuellement être le père de Mel.

À présent, il n’y a pas beaucoup d’hommes assez âgés pour être le père de Mel dans la ville de Virgin River, du moins ceux que nous avons déjà rencontrés, ce qui soulève la question : qui cela pourrait-il être ?

Comme Vernon avait déjà un fils caché, révélé lorsque son petit-fils, Denny, est arrivé dans la saison 4, il semble improbable qu’il ait pu avoir un autre enfant que nous ne connaissons pas. De plus, la coïncidence que Mel travaille accidentellement pour son père dans une ville isolée est trop grande, mais de nombreux fans y croient dur comme fer. Il semblerait que tout sera dévoilé dans les deux prochains épisodes, qui seront mis en ligne sur Netflix le 30 novembre.