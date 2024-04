Le tournage de la saison 6 de Virgin River continue, mais quelque chose cloche

La saison 6 de Virgin River est officiellement en tournage depuis un mois, mais des fans s’inquiètent : quelque chose d’inhabituel semble se passer en coulisses.

Depuis la sortie de la partie 2 de la saison 5 de Virgin River à Noël, les nouvelles se font rares. Et quand elles tombent, elles ne sont pas toujours bonnes : les annonces de Netflix pour l’année 2024 avaient ainsi confirmé les craintes des fans, rayant la série de son planning pour repousser la sortie de sa saison 6 à 2025.

On sait que le tournage de la saison 6 de Virgin River a démarré comme prévu en février 2024, cette fois avec des informations partagées directement par les acteurs principaux. Mais depuis, les nouvelles se sont rares, et les spectateurs les plus assidus sont à nouveau inquiets.

“La saison 6 est en tournage depuis plus d’un mois, et tout ce qu’on a, c’est une photo du premier jour ?!?” a ainsi fait remarquer un internaute sur le fil Reddit dédié. “D’habitude, le casting et même le compte Instagram de la série montrent QUELQUE CHOSE ? Pourquoi cette saison fait-elle autant de secret ?“

D’autres partagent sa frustration sur le fil dédié : “C’est d’un calme plat. Mis à part la photo officielle du premier jour de tournage, on n’a rien vu. […] Je ne comprends pas pourquoi le compte officiel est aussi inactif. Ce n’est pourtant pas si difficile de poster quelques photos ou vidéos sans révéler l’intrigue ??“

Les réactions anxieuses des fans s’expliquent par les nombreuses interactions entre les acteurs et la communauté pour les précédentes saisons lors de leur production. On pouvait ainsi compter sur la participation des membres de la distribution à des panels de fans, ou même à l’animation d’événements diffusés en direct en ligne.

Un autre internaute a toutefois tempéré en rappelant que d’autres acteurs avaient révélé des petits détails : “Tim Matheson (Doc) vient de publier sur son instagram une visite de la clinique et du nouveau bureau de Muriel. Il a dit de rester attentif dans les semaines à venir pour d’autres images.“

La saison 6 de Virgin River ne devrait donc plus tarder à donner des nouvelles. Mais puisque sa sortie a été repoussée à 2025, il faut également s’attendre à ce que les images et informations soient publiées avec davantage de délais que pour les saisons précédentes.