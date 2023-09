Tout ce qu’on sait sur la saison 6 de Virgin River

Alors que la partie 1 de la saison 5 de Virgin River est désormais disponible sur Netflix, les fans de la série se perdent en conjectures sur l’évolution de l’intrigue dans la seconde partie et même dans la prochaine saison. Voici tout ce que l’on sait jusqu’à présent sur la saison 6.

Basée sur les livres à succès de Robyn Carr, l’adaptation Netflix de Virgin River s’est avérée être un véritable succès, chaque nouvelle saison surpassant la précédente. Lorsque la saison 4 est sortie, elle a même réussi à surpasser Stranger Things, accumulant 2,6 milliards de minutes visionnées lors de ses trois premiers jours sur la plateforme.

L’histoire se centre sur Mel Monroe, interprétée par Alexandra Breckenridge, une infirmière qui déménage de Los Angeles à la paisible ville de Virgin River après une série de drames personnels. Là-bas, elle noue des liens étroits avec un pilier local de la communauté, lui-même confronté à ses propres défis.

C’est une histoire mélodramatique, qui plait particulièrement aux amateurs de romance et de drame. Alors que les fans de la série ont d’ores et déjà dévoré la première partie de la saison 5, voici ce que nous savons sur la saison 6 de Virgin River. Attention : spoilers à venir !

Y aura-t-il une saison 6 de Virgin River ?

Netflix a officiellement renouvelé la série pour une sixième saison. Comme ils l’ont déclaré sur Tudum : “Il reste encore deux épisodes de Virgin River à diffuser en 2023, mais cela ne signifie pas que nous ne pensons pas déjà à ce qui va arriver à Mel (Alexandra Breckenridge) et Jack (Martin Henderson) et au reste de l’équipe après les épisodes à thème de Noël qui clôturent la saison 5 le 30 novembre.”

Quand va-t-elle être diffusée ?

Comme il reste encore deux épisodes à sortir et que la production de la saison 6 n’a pas encore commencé, il n’y a pas encore de date de sortie officielle à l’heure où sont écrites ces lignes. Il est assez délicat d’émettre une hypothèse quant à cette date avec les grèves des scénaristes en cours, la production pourrait être retardée un certain temps.

Casting de la saison 6 de Virgin River : Qui serait de la partie ?

Bien qu’aucun détail officiel sur le casting de la saison 6 de Virgin River n’ait été dévoilé, nous pouvons nous attendre à revoir nos deux principaux protagonistes : Alexandra Breckenridge en tant que Mel Monroe et Martin Henderson en tant que Jack Sheridan.

D’autres membres du casting devraient revenir, à savoir :

Tim Matheson dans le rôle du Dr. Vernon “Doc” Mullins

Annette O’Toole dans le rôle de Hope McCrea

Colin Lawrence dans le rôle de John “Preacher” Middleton

Ben Hollingsworth dans le rôle de Dan Brady

Sarah Dugdale dans le rôle de Lizzie

Jenny Cooper dans le rôle de Joey Barnes

Zibby Allen dans le rôle de Brie Sheridan

Marco Grazzini dans le rôle de Mike Valenzuela

Lauren Hammersley dans le rôle de Charmaine Roberts

Mark Ghanimé dans le rôle du Dr. Cameron Hayek

Kai Bradbury dans le rôle de Denny Cutler

Teryl Rothery dans le rôle de Muriel

Nicola Cavendish dans le rôle de Connie

Stacey Farber dans le rôle de Tara Anderson

Gwynyth Walsh dans le rôle de Jo Ellen

Chase Petriw dans le rôle de Christopher

Barbara Pollard dans le rôle de Melissa Montgomery

Kandyse McClure dans le rôle de Kaia

Bryant David Cubitt dans le rôle de Calvin

Nos deux principales stars n’ont que des éloges à faire sur leur collaboration. Parlant à Brief Take avant la grève de la SAG-AFTRA, Henderson a dit de Breckenridge : “C’est vraiment une personne géniale et cela rend le travail avec elle très facile.”

Il a ajouté : “Et évidemment, sur une série comme celle-ci où tout repose vraiment sur le bon fonctionnement de cette relation, c’est un cadeau qu’elle soit qui elle est, car cela rend ces scènes beaucoup plus faciles.”

Intrigue de la saison 6 de Virgin River : De quoi s’agirait-il ?

Étant donné qu’on ne sait pas ce qu’il se passe à la fin de la saison 5, il n’y a pas de détails officiels sur l’intrigue de la saison 6 de Virgin River, mais il y a de nombreux débuts d’intrigue à suivre et plus de 20 livres sur lesquels s’inspirer.

Il est difficile de savoir dans quelle direction l’histoire ira étant donné qu’il reste encore deux épisodes à venir dans la saison 5, mais nous pourrions avoir des informations supplémentaires sur le père de Mel et voir ce qui arrive lorsque Mel et Jack achètent le terrain où se trouvait autrefois la ferme de Lilly et peut-être les voir entamer un parcours d’adoption ou choisir de vivre simplement tous les deux.

Parlant de la fausse couche qui survient au milieu de la saison 5, Breckenridge a déclaré à Tudum en 2022 : “J’ai eu l’impression que c’était une histoire importante à raconter. Tout le monde n’obtient pas son miracle. Et donc, en parlant à une amie qui avait eu des problèmes de fertilité, il semblait que nous allions en parler d’une manière honnête qui serait appréciée par les femmes qui ont vécu cela. C’était très dur pour moi, cependant. J’ai beaucoup pleuré. C’est vraiment une histoire triste, mais à la fin, je pense que Mel en ressort d’une meilleure manière.”

Par ailleurs, la première partie de la saison 5 s’est terminée par la révélation choquante de Lizzie disant à Denny qu’elle pourrait être enceinte. Cela tombe à un moment gênant pour le couple, donc nous pourrions très bien voir comment cela se déroule dans la saison 6, selon ce qui se passe dans les deux derniers épisodes.

Il y a aussi la relation naissante entre Brie et Mike, ainsi qu’entre Cameron et Muriel, mais la romance est secondaire face à tous les drames en cours, des cartels de la drogue aux incendies de forêt, ce dernier ayant révélé un corps, qui sera probablement celui de l’ex-mari abusif de Paige, Wes.

Qu’est-ce que cela signifiera pour les habitants de Virgin River, en particulier Preacher, qui a aidé à dissimuler les preuves ? Sans aucun doute, nous en saurons plus dans la partie 2 de la saison 5, une intrigue qui pourrait très bien continuer également dans la saison 6.

