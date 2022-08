Tibo InShape déjà au cœur d’une nouvelle polémique à propos de l’obésité

Le youtubeur Tibo InShape est à nouveau au beau milieu d’une nouvelle polémique suite à un tweet sur l’obésité.

À peine quelques jours suite au drama lié au drapeau français qu’il avait fièrement affiché dans sa salle de sport qui lui avait attiré les foudres d’internet, Thibaud “Tibo InShape” Delapart se retrouve désormais au cœur d’une polémique lié à l’obésité et la grossophobie.

Un tweet posté ce lundi 8 août après 20h a fait réagir des milliers d’utilisateurs de Twitter dont les avis divergent quant à sa prise de position sur le sujet.

Avec plus de 4 000 tweets cités et 3 200 réponses moins de 24h après la publication de ce tweet, on peut dire que le célèbre youtubeur fitness qui compte plus de 8 millions d’abonnés sur YouTube a de la lecture.

Beaucoup de personnes se sont senties blessées par ce tweet parfois jugé “condescendant” et “méprisant”.

Les débats se sont ouverts sur le réseau social depuis hier soir à propos de l’obésité avec beaucoup d’avis constructifs et de témoignages de personnes qui se sentent concernées et visées.

En tout cas, Tibo InShape ne manque pas de faire le buzz, même si on peut encore considérer celui-ci comme un badbuzz au vu des réactions des internautes.

D’ailleurs, dans la matinée du 9 août, il a publié un autre tweet dans le même esprit qui a à nouveau fait réagir des centaines de personnes.

Le youtubeur continue d’attirer l’attention et ses interactions ne cessent d’augmenter au fil des heures. En espérant tout de même qu’il ne continue pas sur cette lancée de badbuzz qui pourrait clairement lui être défavorable à la longue.

Tibo InShape compte des millions d’abonnés sur ses réseaux sociaux et semble avoir un grande influence sur sa communauté. Si vous désirez notamment vous (re)mettre au sport, sa chaîne YouTube secondaire vous sera d’une grande aide pour faire des exercices régulièrement.