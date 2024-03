Cet objet “abusé” de Fortnite Chapitre 5 Saison 2 rend fou les joueurs

Certains joueurs de Fortnite ont affirmé qu’une arme particulière introduite dans le Chapitre 5 Saison 2 est “abusée” et “cassée” à cause de sa portée et de ses dégâts.

Comme à chaque nouvelle saison, le Chapitre 5 Saison 2 de Fortnite a apporté de nouvelles armes et objets. Étant donné le thème de la mythologie grecque de cette saison, il est tout à fait approprié qu’Epic ait décidé de faire découvrir aux joueurs les Ailes d’Icare et la Foudre de Zeus.

Les Ailes d’Icare est un nouvel objet de mobilité qui permet aux joueurs de voler et de projeter les ennemis au sol. Cependant, le dernier est un tout nouvel objet mythique qui vous permet de lancer trois éclairs mortels à vos ennemis après avoir brièvement sauté dans les airs.

Bien que les nouvelles additions au jeu aident à changer les choses, il n’a pas fallu longtemps pour que certains joueurs critiquent cet objet comme étant “abusé”. Dans un fil de discussion sur Reddit, un utilisateur a affirmé que c’est “l’objet le plus cassé de l’histoire”, avant d’expliquer qu’ils ont été éliminés instantanément à travers un mur.

Ils ont continué, “Il apparaît littéralement partout sur la carte, traverse les murs, et inflige des dégâts insensés. Il n’y a absolument aucune contrepartie à cela, un coup direct fait genre 150. Ne me lancez même pas sur comment Epic nous nargue avec le Siphon en le réutilisant pour un médaillon alors que c’était une mécanique bien aimée. Je voulais tellement aimer cette saison, mais bordel.”

Dans les commentaires, certains joueurs étaient d’accord avec l’auteur et ont partagé une expérience similaire. “J’étais dans un bâtiment, derrière 2 murs, et cette merde m’a tué immédiatement”, a écrit un utilisateur.

“Ouais, peu importe si tu construis ou si tu es complètement protégé. Ça te touche quoi qu’il arrive,” a mentionné un autre. Pendant ce temps, une personne a souligné qu’il est frustrant de lutter contre, surtout en essayant de se soigner.

Un utilisateur a même comparé cela avec le Smash de Deku, expliquant que le Smash de Deku punit assez durement les joueurs s’ils ratent leur tir, alors que la Foudre de Zeus a trois charges et est “assez rapide”, le rendant moins risqué à utiliser.

Cela dit, certains joueurs ont affirmé que la Foudre de Zeus pourrait être facilement contré. “Ce n’est pas aussi abusé que vous le pensez. L’utilisant à plusieurs reprises hier soir, je me suis fait tirer dessus plus que je n’ai touché de personnes avec. Et pareil pour les ailes d’Icare, j’essaie de m’envoler et de faire des roulades, etc. et je finis quand même par me faire toucher énormément,” a écrit l’un d’entre eux.

Jusqu’à présent, les Ailes d’Icare ont déjà été affaiblies malgré le fait qu’elles ne soient dans le jeu que depuis moins de 24 heures. Seul l’avenir dira si la même chose arrivera avec la Foudre de Zeus.

