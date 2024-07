Un joueur de Fortnite avec un nombre de Victoires Royales improbable devient suspect

Les joueurs de Fortnite en ont assez de voir d’autres exhiber leur nombre incroyablement élevé de Victoires Royales lors de l’avant-partie..

Une image récente circulant sur Reddit montre un joueur affichant 3 788 couronnes de victoire, ce que la communauté a qualifié d’« absurde ».

Les couronnes de victoire sont attribuées aux joueurs qui gagnent une partie. Elles peuvent être ramassées par ceux qui éliminent un joueur en possédant une. Chaque fois qu’un joueur gagne, son compteur total augmente.

Ceux qui veulent montrer leurs victoires peuvent utiliser l’emote de la couronne, qui affiche le nombre de victoires du joueur à ceux suffisamment proches pour lire les chiffres. Ce compteur est réinitialisé au début de chaque nouvelle saison.

La Saison 3 du Chapitre 5 de Fortnite a été lancée le 24 mai et était en cours depuis 55 jours lorsque la photo a été postée. Bien qu’un grand nombre de couronnes puisse être accumulé pendant cette période, les fans affirment qu’il est mathématiquement impossible pour une personne de gagner 4 000 couronnes de victoire.

« Une partie dure environ 20 minutes, donc même si vous gagnez chaque partie, vous ne pourriez obtenir que 3 victoires par heure ou 72 victoires par jour. La saison a commencé il y a 55 jours, et 72*55 = 3 960 victoires potentielles, même si vous jouez 24 heures par jour sans aucune pause », explique le commentaire le plus voté.

Plusieurs facteurs contribuent à la difficulté d’obtenir un nombre aussi élevé de victoires de la couronne dans Fortnite. Par exemple, certaines parties durent plus de 20 minutes, rendant la victoire et l’accumulation de couronnes de manière constante plus difficile.

Certains joueurs dans les commentaires ont spéculé que le joueur en question pourrait partager son compte Fortnite avec d’autres lorsqu’il ne joue pas. Cela permettrait de garder le compte actif indéfiniment. Cependant, le compte aurait toujours besoin d’un taux de victoire de 100 % pour atteindre un nombre de victoires aussi élevé.

D’autres ont comparé leurs propres comptes de victoires de couronne pour la saison, avec une personne notant que même les meilleurs joueurs compétitifs ont moins de 200 victoires de la couronne. La situation a laissé les joueurs de Fortnite sceptiques quant à la crédibilité de ces victoires.

Bien que ceux dans les commentaires ne connaissent pas la triche spécifique qui pourrait être en jeu ici, le nombre « absurde » de victoires reste un mystère.