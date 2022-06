Squid Game The Challenge : comment participer à la compétition IRL de Netflix

more

Pour s’inscrire il faudra remplir un formulaire standard , envoyer 2 photos récentes, et proposer une vidéo d’une minute pour expliquer ses motivations et ce que vous ferez si vous touchez le gros lot.

Les inscriptions sont divisées en 3 catégories, le casting US , le casting UK , et le casting global , pour tous ceux qui ne sont pas concernés par les 2 premières catégories.

“Avec le plus grand casting de l’histoire de la télé-réalité, 456 vrais joueurs entreront dans le jeu à la poursuite d’un prix de 4,56 millions de dollars qui ne peut que leur changer la vie. Avez-vous ce qu’il faut pour gagner Squid Game ?”, peut-on lire sur le site. “Pour ce tour, le leader est à la recherche d’anglophones de n’importe quelle partie du monde. Les enjeux sont élevés, mais dans ce jeu, le pire sort est de rentrer chez soi les mains vides.”

Après avoir indiqué qu’il s’agissait de Squid Game “dans la vraie vie”, ils ont partagé le lien du casting , ouvert à toutes les personnes de plus de 21 ans.

À la surprise générale, quelques jours après la diffusion de la lettre de Hwang Dong-hyuk, dans laquelle il donnait des nouvelles de la saison 2 , Netflix a dévoilé un autre projet, Squid Game : The Challenge.

Galvanisés par l’initiative de Mr Beast, de nombreux internautes ont lancé l’idée d’une compétition à plus grande échelle, où le casting serait ouvert à tous. Cette idée a autant fait rire que rêver, et à présent, elle s’apprête à se concrétiser.

Si les parodies et les hommages à la série se sont multipliés sur la toile, un youtubeur est rapidement venu mettre la barre encore plus haut en organisant une compétition IRL .

Ainsi, pour le meilleur comme pour le pire, en un rien de temps la série s’est fait une place dans les cours de récréation, sur TikTok, YouTube et même dans des jeux vidéo populaires.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Squid Game a plus que jamais marqué les esprits. En un rien de temps cette série à mi-chemin entre Battle Royale et Hunger Games s’est immiscée dans le quotidien de ses fans qui cherchaient à pimenter leur quotidien en se plongeant dans son atmosphère.

Alors que la twittosphère était en ébullition après la diffusion de la lettre de Hwang Dong-hyuk, le réalisateur, scénariste et producteur exécutif de Squid Game, Netflix en a rajouté une couche en levant le voile sur Squid Game : The Challenge.

by Isabelle Thierens