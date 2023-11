Les épreuves et enjeux de Squid Game – Le Défi sont-ils réels ?

Squid Game : Le défi oppose 456 participants et fans dans des jeux tirés de la série originale, avec quelques nouveaux ajouts. Mais est-ce pour de vrai ?

Lorsque Squid Game a été lancé sur Netflix, il a été comparé à Battle Royale et Takeshi’s Castle, et ce pour de bonnes raisons. Mais qu’en est-il pour les candidats de la télé-réalité ? L’un des participants, Lorenzo Nobilio, a confié à BBC News que son expérience dans l’émission “semblait réelle… on ne se sentait pas dans un lieu fictif.“

La série originale tourne autour d’une compétition secrète et à haut risque en Corée du Sud, où des centaines de personnes ordinaires se battent littéralement à mort dans des jeux d’enfants comme “1, 2, 3, soleil”. S’ils perdent, ils sont tués, soit par exécution, soit par leur propre échec, comme par exemple dans une chute mortelle pour le jeu du tir à la corde.

Avec Le défi, qui marque le retour de Squid Game sur Netflix, vous pourriez vous demander ce qui attend les spectateurs. Mais surtout : les épreuves sont-elles réelles ou non ?

Squid Game : Le défi est-il réel ?

Oui, Squid Game : Le défi est totalement réel. Mais contrairement à la série originale, ses participants ne sont pas tués s’ils sont éliminés du concours.

Suivant les traces de la version YouTube à gros budget de MrBeast, Netflix a transformé son plus grand succès en une télé-réalité avec le plus gros prix en espèces de l’histoire de la télévision. Ses participants viennent de tous horizons à travers le monde, s’affrontant dans des défis classiques (comme découper des formes dans un biscuit Dalgona) tout en faisant face à des obstacles uniques.

Et les producteurs ont trouvé un moyen innovant d'”exécuter” les participants qui n’arrivent pas à la fin : au lieu d’être abattus, une petite charge explosive avec de l’encre noire (comme celle d’un calamar) jaillit de leur t-shirt.

Un manque de sécurité pour les candidats de Squid Game : Le défi ?

Cela ne veut pas dire que les joueurs n’ont pas enduré de douleur pendant le tournage de la série. La production a été confrontée à plusieurs accusations de “conditions inhumaines” et à des appels répétés aux médecins. Ce qui a obligé Netflix et ses producteurs à prendre la parole dans une interview pour Vanity Fair.

“Nous tenons profondément à la santé de notre distribution et de notre équipe, et à la qualité de cette émission. Toute suggestion d’un trucage de la compétition ou des allégations de dommages graves aux joueurs sont tout simplement fausses,” ont-ils déclaré, avant d’ajouter : “Nous avons pris toutes les précautions de sécurité appropriées, y compris un suivi après l’émission pour les candidats – et un arbitre indépendant supervise chaque jeu pour garantir l’équité dans le groupe.“

Squid Game : Le défi a diffusé son premier lot d’épisodes. Pour la suite, il faudra attendre la sortie des épisodes 6 à 9 le 29 novembre 2023.

