Sard & Roro, la nouvelle chaîne ASMR de Sardoche et Roxane

Bien évidemment, Sardoche et Roxane continueront également en parallèle de proposer du contenu sur les chaînes Twitch et YouTube respectives.

Ils ont notamment annoncé qu’ils avaient déjà enregistré différentes vidéos afin d’essayer différents concepts dans le but d’endormir les spectateurs et qu’ils jugeront lesquels ils reproduiront sur cette chaîne.

Roxane possède déjà sa propre chaîne YouTube ASMR depuis 2017 dans laquelle elle compte près de 235 000 abonnés pour plus de 51 000 000 de vues sur ses vidéos.

by Ludovic Quinson