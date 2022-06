Le voyage d’Inoxtag au Mexique sauvé de justesse grâce à ses abonnés

more

Vous pouvez également vivre toute cette histoire de passeport au cours de sa dernière vidéo YouTube publiée sur sa chaîne secondaire et que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Le Youtubeur est donc maintenant au Mexique en compagnie de la Sirène, et vous pouvez déjà suivre ses aventures depuis son compte Instagram avant qu’il ne publie sa vidéo sur YouTube.

Le truc de zinzin, c’est grâce à vous que Jlai récupérer de A à Z vous êtes monstrueux ! Merci du fond du cœur ♥️ et merci @ParisAeroport et toute l’équipe. Maintenant à moi de jouer, je fonce à mon avion direction Le Mexique 🇲🇽🧜‍♀️ https://t.co/syAXhFfO6X pic.twitter.com/1JfiRSrOeT

Et magie ! Un employé de l’aéroport a ensuite été envoyé afin de récupérer le précieux sésame. Inoxtag a donc récupéré son passeport afin d’embarquer dans son vol qui était prévu quelques heures après.

S’en suit alors pour Inoxtag une véritable course contre la montre durant laquelle il s’empresse de faire ses bagages avant de foncer à l’aéroport aux objets trouvés.

Après avoir partagé sur les réseaux sociaux la perte de son passeport dans un tweet qui a été énormément partagé par toute sa communauté, un abonné l’a rapidement contacté en lui révélant que sa mère, qui avait pris le même vol que lui au cours des derniers jours, avait retrouvé son passeport et qu’elle l’avait directement remis aux objets trouvés de l’aéroport de Paris.

Et lors de la clôture de sa vidéo, la Sirène lui a promis à son tour qu’elle l’inviterait chez elle au Mexique afin de lui faire visiter à son tour sa ville natale.

Rappelez-vous il y a quelques mois lorsque Inoxtag a réalisé le “ Best Date Ever ” comme l’indique le titre de sa vidéo durant laquelle il a fait visiter Paris à la Sirène, tout en lui concoctant un tas d’activités féeriques.

by Ludovic Quinson