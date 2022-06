Ibai bat le record d’audience sur Twitch avec plus de 3 millions de viewers

Le célèbre streamer Twitch espagnol, Ibai Llanos Garatea, vient de battre le record mondial d’audience, précédemment détenu par TheGrefg, lors de son événement de boxe “La Velada Del Año II” avec plus de 3 millions de viewers.

Ibai a animé le samedi 25 juin 2022 son événement de boxe diffusé en direct sur sa chaîne Twitch.

Alors que le premier combat de l’événement entre Carola et Spursito n’avait pas encore débuté, le nombre de spectateurs n’a cessé de grimper dépassant même le précédent record de TheGrefg, qui était de 2 468 668 spectateurs simultanés, et ce nombre a continué à augmenter au fur et à mesure que l’événement se poursuivait.

Alors que le combat Carola vs Spursito touchait à sa fin, le live d’Ibai a atteint 2 851 749 de viewers, et a encore augmenté lorsque le vainqueur a été désigné.

Bien que les chiffres aient légèrement baissé après la victoire de Spursito sur Carola lors du premier combat, ils ont rapidement augmenté à nouveau lorsque le deuxième combat a commencé.

Le deuxième combat entre Ari Gameplays et Paracetamor était un combat dont les fans étaient impatients de voir l’issue, puisque le nombre de spectateurs a augmenté régulièrement pour atteindre près de 3,2 millions au milieu du combat.

Congrats to @IbaiLlanos on setting a new Twitch record with a peak of over 3.3M concurrent views during today’s boxing and entertainment event, La Velada del Año II. pic.twitter.com/5WUKrz0FkF

— Twitch (@Twitch) June 25, 2022