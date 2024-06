Combien de temps faut-il pour finir Chained Together ? Records des speedruns les plus rapides

Pour terminer Chained Together, vous devez atteindre le sommet de la carte tout en échappant de l’enfer. Ce jeu permet de le faire en solo ou avec un groupe d’amis, cette dernière option étant certainement plus difficile, mais aussi plus divertissante.

Si vous souhaitez savoir combien de temps vous et vos amis allez passer sur ce nouveau jeu coopératif viral et terriblement addictif, découvrez alors combien de temps il faut pour finir Chained Together tout en consultant certains des records de speedrun les plus rapides établis jusqu’à présent.

Quelle est la durée de Chained Together ?

ANEGAR GAMES

Jusqu’à présent, les streamers ont rapporté des temps allant de 3 à 8 heures. La durée de Chained Together dépend en grande partie de votre capacité, ainsi que celle de votre équipe, à vous coordonner et à grimper les surfaces inhabituelles de l’enfer. Bien sûr, le niveau de difficulté ainsi que le paramètre permettant de garder les chaînes ouvertes ou fermées jouent également un rôle important dans la détermination de ces chiffres.

Ainsi, avec une équipe bien coordonnée, vous pouvez cibler une fin de Chained Together en 3 à 5 heures. Atteindre le sommet en mode Lave sera naturellement plus rapide, car vous devrez toujours être au-dessus de la lave, mais ce mode ne laisse aucune place à l’erreur.

Temps des speedruns les plus rapides

L’utilisateur Arkynn détient actuellement le record du temps le plus rapide pour finir Chained Together avec 1 heure 2 minutes et 36 secondes, selon les données enregistrées sur Speedrun.com.

Voici la liste des cinq meilleurs temps de speedrun sur Chained Together jusqu’à présent :

Arkynn – 1:02:36 (heures, minutes, secondes) Knon_TTV – 1:03:49 Yuna – 1:05:23 Akiroe – 1:06:11 zeka_tw – 1:06:17

Record français sur Chained Together

Actuellement, le joueur français le plus rapide à avoir terminé Chained Together est Arkynn en un temps record de 1:02:36.

Il est évident que les temps de speedrun les plus rapides mentionnés ci-dessus évolueront à mesure que davantage de speedrunners prendront en main Chained Together, et nous ne manquerons pas de mettre à jour cet espace régulièrement.