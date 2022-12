Mastu dénonce le harcèlement abusif qu’il subit au quotidien

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Lors de sa dernière vidéo YouTube, Mastu a retracé son année 2022, et révèle le harcèlement abusif de certains fans qu’il subit chaque jour depuis son domicile et même dans la rue.

La dernière vidéo en date de Mastu sur YouTube n’est peut-être pas celle qui a été la plus facile à faire pour le Youtubeur.

Avec pour titre “J’ai besoin d’une pause”, Mastu se livre à cœur ouvert pendant 30 minutes sur tous les points positifs et négatifs de son année 2022.

Et si les points positifs sont nombreux avec notamment ses nouveaux concepts mis en place sur sa chaîne et ses deux nouveaux sons, c’est bien la partie des points négatifs qui prend la majeure partie du temps de sa vidéo.

Durant les deux tiers de la vidéo, Mastu a décidé de prendre la parole sur un sujet qui est selon lui trop peu connu du grand public, le harcèlement des fans.

Par le biais de plusieurs clips qui ont été filmés avec son téléphone, le Youtubeur a révélé des instants de son quotidien durant lesquels, des personnes viennent l’accoster dans la rue avec plus ou moins de respect, jusqu’à celles qui le harcèlent à son domicile en sonnant à de multiples reprises, en mettant de la musique à fond sur une enceinte, ou alors en hurlant le pseudo de Mastu.

Il révèle que son domicile est situé à côté d’une école, et qu’il a rapidement été repéré par des fans qui ont ensuite fait tourner l’information. Et depuis, c’est des dizaines et des dizaines de “fans” qui se rendent chaque jour devant chez lui.

“En plus de venir et sonner, les gens filment aussi à mes fenêtres, par-dessus mon portail. Ce qui fait que nous sommes obligés de vivre les volets fermés si on veut un minimum d’intimité, soit dans le noir, soit sans la lumière du jour. Quand ils ne sonnent pas et ne filment pas, ils rentrent dans ma cour et enjambent le portail pour laisser des mots sur ma porte.” écrit-il dans sa vidéo.

Mais à côté de ce harcèlement qu’il subit au quotidien chez lui, il révèle également quelques exemples qui lui sont arrivés en tournage ou alors en jour off.

Lors d’une vidéo avec Michou dans laquelle les deux Youtubeurs ont échangé leur carte bleue pendant une journée, Mastu a été confronté à une situation particulièrement embarrassante dans laquelle de nombreuses personnes se sont invitées dans un magasin de sport où se trouvait le Youtubeur, tout en lui demandant de leur acheter des vêtements.

Afin de faire plaisir à certains fans, Mastu débourse donc 6000€ (qui proviennent de la carte bleue de Michou) tandis que de plus en plus de fans réclament encore des vêtements tout en adoptant un comportement irrespectueux en jetant certains articles de la boutique par terre ou alors en s’échappant avec certains sans payer.

L’accumulation de tous ces événements a forcé Mastu à prendre du recul afin de se ressourcer et c’est alors qu’il conclut sa vidéo en annonçant qu’il sera de retour en 2023, mais sans préciser de date.

“Je ne vous donne pas de date, parce que je ne sais pas encore quand. J’ai envie de prendre le temps nécessaire pour me ressourcer du mieux possible“.