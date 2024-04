Les ennemis les plus détestés par les joueurs de Helldivers 2

Les fans de Helldivers 2 détestent les Chasseurs, les qualifiant non seulement d’ennemi le plus agaçant du jeu, mais aussi de l’un des plus agaçants tous jeux confondus.

Les Chasseurs dans Helldivers 2 peuvent être vraiment pénibles à gérer en raison de leur tendance à envahir les joueurs et à les submerger dans les pires moments.

De ce fait, ils ont acquis une très mauvaise réputation en tant que pire ennemi à rencontrer lors d’une mission dans le jeu.

Mais le dégoût va tellement loin que certaines personnes pensent que les Chasseurs ont consolidé leur place comme l’un des pires ennemis de tous les jeux, pas seulement de Helldivers 2.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cet insecte est sévèrement critiqué sur le subreddit du jeu, où une personne a posté : “S’il y avait une liste des 100 ennemis de jeux vidéo les plus agaçants jamais créés, ce petit c*nnard communiste aurait mon vote pour la première place.”

Ne mâchant pas ses mots, il continue en disant comment les Chasseurs “apparaissent TOUJOURS quand vous venez de manquer de munitions pour leur faire subir le fascisme pendant que vous insérez d’autres balles de Liberté dans vos distributeurs de Liberté.”

Le mécontentement est prévalent dans le reste de la communauté également, avec un fan répondant : “Je veux arracher chaque membre et verser de l’acide sur ses moignons. Arracher chaque morceau de chitine sur cette p*tain de bestiole stupide un par un. Utiliser ses propres griffes pour graver Super Terre sur chaque pouce de chair.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, certains pensent que d’autres Terminides sont tout aussi mauvais, avec les Titans Bile et les Chargeurs qui reçoivent également des critiques.

Qu’ils soient l’ennemi le plus détesté du jeu ou non, les fans de Helldivers 2 n’auront pas d’autre choix que de faire face aux Chasseurs dans un futur proche après avoir temporairement éliminé les Automatons.