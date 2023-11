Le scénariste de Loki s’exprime sur l’existence d’une éventuelle saison 3

La saison 2 de Loki vient de se terminer. Et comme pour tout programme apprécié, nombreux sont les fans à se demander s’il y a encore une chance pour une saison 3 sur Disney+. La réponse vient de l’un des scénaristes de la série.

La saison 2 a entraîné les spectateurs dans une aventure mouvementée et pleine d’action, à travers les étendues infinies du multivers du Marvel Cinematic Universe (MCU). Et le final de la saison semble avoir conclu de manière satisfaisante toutes les intrigues des personnages.

Loki est devenu le Dieu des Histoires et les membres du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA) sont libres d’aller où et quand ils le souhaitent (sauf l’une d’entre eux…) Et pourtant, de nombreux fans de Loki se demandent si la série connaîtra une troisième saison. Un des scénaristes a pris la parole à ce sujet.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Y aura-t-il une saison 3 à la série Loki sur Disney+ ?

Eric Martin, scénariste de Loki, a discuté avec CinemaBlend de l’avenir de la série et de l’éventualité d’une saison 3 : “Nous avons abordé l’histoire comme deux moitiés d’un livre. La première saison est la première moitié. À la deuxième saison, nous fermons le livre sur Loki et le TVA. Quant à la suite, je ne sais pas. Je voulais juste raconter une histoire complète et entière sur ces deux saisons.“

Tom Hiddleston, qui incarne Loki, semble partager l’avis d’Eric Martin sur la fin du voyage de Loki au sein du TVA, et va même plus loin. Il aurait en effet qualifié le final de la saison de “conclusion” à ses 14 années passées dans le MCU.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que Loki ne soit pas le personnage principal d’une œuvre des studios Marvel dans un avenir proche, cela ne signifie pas que d’autres membres du TVA ou Sylvie elle-même ne pourraient pas se retrouver un jour sous les projecteurs.

Le retour de Loki sur grand écran ?

Lorsque Dextero.com s’est entretenu avec le producteur exécutif de Loki, Kevin Wright, ce dernier avait en effet expliqué qu’il y avait “d’autres livres sur l’étagère“, car “le TVA et Sylvie semblent tout juste commencer leurs arcs narratifs, donc je pense qu’il y a encore beaucoup d’histoires à raconter.“

Si Loki devait revenir sur nos écrans, ce serait probablement pour les prochains films Avengers, The Kang Dynasty et Secret Wars : le final de la saison 2 de sa série nous apprend que le nouveau Dieu des Histoires traque les variants de Kang, qui sont amenés à revenir dans le MCU sur grand écran. Peut-être que les cornes referont une petite apparition ?

L’article continue après la publicité