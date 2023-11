Loki : Explication d’Yggdrasil, l’arbre du multivers dans l’épisode final de la saison 2

Dans le final de la saison 2 de Loki, la série rend hommage à la mythologie nordique du personnage avec Yggdrasil, un immense arbre multivers qui se situe au centre de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Voici ce qu’il faut savoir.

Dans l’épisode 5, Loki est confronté à la vision cauchemardesque et terrifiante de ses amis transformés en spaghetti. Une image si perturbante qu’elle lui permet de contrôler ses errances temporelles.

Le final suit principalement Loki alors qu’il retourne en arrière mais aussi plus loin dans le futur, à la recherche de toutes les manières imaginables de sauver le TVA et passant littéralement des siècles à étudier la physique et le génie quantique.

Au final, cela ne le mène que jusqu’à un certain point. Peu importe ce qu’il fait, le Cœur Temporel est destiné à échouer en raison d’un problème de dimension… ce qui conduit à la création de Yggdrasil.

Explication d’Yggdrasil dans le final de la saison 2 de Loki

Dans le climax du final de la saison 2 de Loki, le dieu d’Asgard brise le Cœur Temporel, revitalise toutes les branches mourantes, et les tisse ensemble sous la forme d’un grand arbre qui représente l’ensemble du multivers Marvel. Dans la mythologie nordique, Yggdrasil est l'”arbre du monde” qui relie les neuf royaumes de l’existence.

Yggdrasil a déjà été mentionné dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), ou même dans Spider-Man : Across the Spider-Verse. Par exemple, dans Thor, le frère de Loki montre à Jane Foster un dessin de l’arbre et lui explique que son monde est l’un des neuf royaumes du cosmos, reliés les uns aux autres par les branches d’Yggdrasil, l’Arbre du Monde.

Ceux qui ont joué à God of War le savent déjà, mais les neuf royaumes sont Asgard, Midgard (Terre), Jotunheim, Svartalfheim, Vanaheim, Nidavellir, Niflheim, Muspelheim et Alfheim. Seuls deux n’ont jamais été vus dans la franchise : Niflheim et Alfheim.

Un arbre déjà vu dans le Marvel Cinematic Universe

Dans l’artbook officiel de Thor : Le Monde des Ténèbres, le producteur Craig Kyle a également expliqué : “Il y a un arbre vivant qui est connecté à Yggdrasil, l’arbre cosmique – ce magnifique amas de trous de ver qui permet aux gens de se déplacer d’une planète à l’autre, s’ils ont le Bifrost. L’arbre montre la santé et le statut de l’univers, donc on peut réellement percevoir Niflheim, et Svartalfheim, et Jotunheim, et Midgard, et Asgard – ils sont tous suspendus dans les branches de cet arbre vivant.“

Cependant, Loki fait évoluer la mythologie d’Yggdrasil au sein du MCU. Au lieu de relier les neuf royaumes à travers le cosmos, il lie désormais l’ensemble du multivers, le dieu de la malice (ou devrions-nous dire des Histoires) agissant comme le nœud de chaque branche, accomplissant là son véritable destin glorieux.

Et voici la grande différence par rapport au Cœur Temporel : le TVA n’a plus à se soucier d’élaguer les branches ou de prévenir leur duplication infinie. À la place, elle s’occupera des chronologies et répondra à toutes les menaces. Ce qui pave la voie pour les prochains films Avengers, The Kang Dynasty et Secret Wars, ce dernier impliquant probablement des incursions de différents univers.