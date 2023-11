Final de Loki : qu’arrive-t-il à Ravonna Renslayer ?

Le final de la saison 2 de Loki vient de révéler le destin, glorieux ou non, de tous les personnages principaux de la série Disney+. Et il y en a une qui s’en tire moins bien que les autres : Ravonna Renslayer, jouée par Gugu Mbatha-Raw.

Renslayer apparaît pour la première fois dans la saison 1 de Loki, où elle est présentée comme l’un des juges les plus respectés du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA). Elle reste un ennemi pour Loki (Tom Hiddleston) et Mobius (Owen Wilson) pendant le reste de la saison, bien qu’elle quitte finalement le TVA pour poursuivre sa propre quête par la suite.

L’apparition suivante de Renslayer dans le MCU est dans la saison 2 de Loki, où elle voyage à la fin des années 1800 pour s’allier avec Victor Timely (Jonathan Majors), un variant du créateur du TVA, Celui qui demeure. Timely finit par trahir Ravonna, et elle apprend plus tard que Celui qui demeure lui a également été infidèle dans le passé, en effaçant ses souvenirs de l’aide apportée à la fondation du Tribunal au lieu de partager le pouvoir avec elle.

Cette révélation pousse Renslayer à tenter de prendre le contrôle du TVA, aux côtés de l’intelligence artificielle légèrement aigrie Miss Minutes (Tara Strong). Mais leur tentative de coup d’État échoue, et on ne revoit plus Renslayer entre l’épisode 4 et le final.

Qu’arrive-t-il à Ravonna Renslayer dans le final de la saison 2 de Loki ?

marvel studios/disney

Dans ledit final de la saison 2 de Loki, les fans du MCU auraient pu penser que c’était la fin pour Renslayer, mais elle refait une brève apparition. On la voit reprendre conscience dans le Vide, le monde saccagé à la fin des temps, où sont transportées toutes les personnes éliminées.

Renslayer n’a cependant pas beaucoup de temps pour s’orienter, car le gardien, l’entité vorace Alioth, apparaît rapidement. Sa première réaction est de s’en éloigner, mais elle réalise finalement qu’il est impossible de fuir la créature, et fait face à son destin imminent avec une résolution apparente.

Dans un dernier twist ironique, le final de la saison 2 de Loki révèle également que le Vide est en fait les ruines du TVA, suite à son effondrement à un moment lointain dans la chronologie du MCU. Renslayer ayant passé la majeure partie des deux saisons de Loki à essayer de prendre le contrôle du TVA, il est assez approprié qu’elle rencontre sa fin au sein de ses ruines.

Toutefois, même si l’épisode intitulé “Glorieux destin” semble présenter la fin de la juge sous les crocs d’Alioth, rien ne se produit à l’écran. Et on connaît la règle : une mort qui n’est pas constatée de nos yeux n’est pas vraiment définitive, surtout dans une série tournant autour du dieu de la malice, expert dans les retours après avoir été présumé mort. Le débat reste donc ouvert sur sa mort.

Que se passe-t-il d’autre dans le final de la saison 2 ?

marvel studios/disney

Le final de la saison 2 de Loki ne se limite pas à la mort supposée de Renslayer. Parmi les autres développements notables susceptibles d’avoir des répercussions sur le MCU dans son ensemble, on trouve Loki formant un nouvel Arbre du Monde, semblable à Yggdrasil de la mythologie nordique : il le crée à partir des branches de la chronologie qu’il fait revenir à la vie, et règne désormais en son coeur.

Loki redéfinit ainsi le but du TVA. Alors qu’auparavant, l’objectif de l’organisation était de protéger l’Éternel Flux Temporel, sa mission consiste à présent, au moins en partie, à surveiller les variants de Kang dispersés à travers le multivers.

L’impact exact de ce changement de situation sur les futurs films et séries du MCU reste incertain. Mais il semble confirmer une rumeur concernant le rôle présumé du TVA dans Deadpool 3.