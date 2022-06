Un Bercy en folie pour le KCX 2 malgré des défaites et un léger moment de gêne

Clap de fin pour le KCX 2 qui s’est déroulé le 21 juin à Bercy. Alors entre concerts, matchs sur League of Legends et Valorant, retour sur cet événement.

À l’occasion d’une soirée de folie à Accor Arena de Paris, la Karmine Corp a réuni 12 000 fans du Blue Wall qui se sont rassemblés pour soutenir l’équipe sur Valorant et League of Legends.

Sur place, tous les joueurs LoL et Valorant et le staff de la Karmine Corp ainsi que les artistes Green Montana et Kekra qui ont assuré un show musical entre les deux matchs.

Et si les ultras ont soutenu la Karmine dans une ambiance totalement folle, l’équipe Valorant s’est lourdement inclinée 2-13 contre Vitality.

Dure soirée pour le Blue Wall puisque l’équipe League of Legends va également connaître à son tour une défaite face à Misfits Premier.

Mais si les résultats n’étaient pas ceux escomptés par les fans et les joueurs, l’ambiance, quant à elle ne s’est jamais arrêtée.

Lors des entrées de chaque joueur au milieu de tous les fans, les applaudissements et les cris de joie étaient nombreux, et cela prouve bien que tout l’engouement que les fans portent pour cette équipe est ici si spécial.

Petit moment de gêne malheureusement lorsqu’un fan de la Karmine a été invité sur scène afin de remettre le trophée de MVP du Spring Split à Saken.

Voulant rendre hommage au joueur, le fan en question s’est lancé dans une petite musique quelque peu étrange tout en perdant ses paroles avant de crier “Fuck Vitality” dans le micro au moment de quitter la scène.

Suite à cet événement, le compte Twitter de l’association du Blue Wall a précisé que cela n’était absolument “pas prévu” et qu’il n’avait pas encore “tous les tenants et aboutissants de pourquoi il s’est passé ce qu’il s’est passé.”

Kameto a également pris la parole sur Twitter en présentant ses excuses à Vitality.

En gros l’histoire c’est qu’il devait pas parler, Doig a voulu le faire croquer et il est parti en vrille, désolé à @TeamVitality c’est pas ce genre de rivalité qu’on veut promouvoir sah — Kameto (@Kammeto) June 21, 2022

Mais malgré ce léger incident, cette deuxième édition du KCX a tenu toutes ses promesses et les fans attendent déjà avec impatience de connaître quelle sera la prochaine étape.